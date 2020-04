Vivaldi ajoute un bloqueur de publicités à la dernière version de son navigateur

Vivaldi vient d’ajouter un bloqueur de mouchards et de publicités à la dernière version de son navigateur.

Chrome peut dominer le marché des navigateurs, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’autres produits alternatifs, sans doute meilleurs, sur le marché. L’un d’eux est Vivaldi, qui lance aujourd’hui la dernière version de son navigateur. Il s’accompagne de plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment un bloqueur de mouchards et un bloqueur de publicité intégrés.

Lancé sur Windows, Mac et Linux, le bloqueur de suivi intégré de Vivaldi 3.0 est le résultat d’un partenariat avec DuckDuckGo; il utilise la même liste de blocage que l’extension de navigateur Privacy Essentials de l’entreprise. La liste de blocage rassemble les données du radar de suivi de DuckDuckGo, qui identifie les nouveaux trackers à bloquer sur le Web. Les utilisateurs peuvent personnaliser les niveaux de blocage par site Web s’ils le souhaitent.

Vivaldi ajoute également un bloqueur de publicités mis à jour à son navigateur. Cette option sera désactivée par défaut, car la société estime que de nombreux utilisateurs ne souhaitent pas empêcher les sites de générer des revenus. Comme pour les autres bloqueurs de publicités, vous pouvez définir les niveaux de blocage et marquer les sites Web comme exceptions.

Les autres mises à jour incluent une nouvelle horloge dans la barre d’état qui peut être personnalisée et comporte des fonctions d’alarme et de compte à rebours. La navigation spatiale bénéficie également d’un coup de pouce: il est désormais possible d’utiliser les touches Maj et Curseur pour rechercher des liens en appuyant moins sur les touches, plus rapidement que de parcourir les liens d’une page, un par un.

Pour terminé, après avoir été en beta depuis septembre, la première version de l’application Android Vivaldi est lancée. Elle est livrée avec de nombreuses fonctionnalités de la version desktop, notamment le bloqueur de mouchards et de publicités, la synchronisation des données, les notes, le changement des moteurs de recherche à la volée, et bien plus encore.