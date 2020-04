Comment transférer des photos de votre iPhone vers un ordinateur

Transférer des photos d’un iPhone vers un ordinateur est facile. Voici un tutoriel pour y parvenir rapidement.

Transférer des photos d’un iPhone vers PC est rapide et simple, et la meilleure façon de le faire est via iCloud. Cela fonctionne généralement automatiquement, mais vous permet également d’ajouter des photos spécifiques déjà sur votre PC à votre iPhone et iPad.

Plus précisément, nous allons expliquer comment vous pouvez utiliser la bibliothèque de photos iCloud, le service de synchronisation de photos d’Apple, pour transférer vos photos sur un appareil iOS.

Cela ne vous coûtera rien si vous n’avez que quelques albums photo et que vous n’avez pas utilisé votre espace iCloud gratuit de 5 Go pour autre chose. Si vos photos vous poussent à dépasser cette limite de 5 Go, lorsque vous essayez d’activer la bibliothèque de photos iCloud dans Paramètres> Photos sur votre iPhone ou iPad, vous verrez un message indiquant que vous n’avez pas assez de stockage pour l’utiliser.

Dans ce cas, vous devrez payer pour un stockage iCloud supplémentaire. Et à 79 centimes par mois pour 50 Go, c’est un petit prix à payer pour plus de commodité.

Quoi qu’il en soit, voici comment transférer des photos sur votre iPhone depuis votre PC à l’aide d’iCloud et de quelques alternatives.

Étape 1

Apple utilise iCloud, son service de stockage et de synchronisation dans le cloud, pour s’assurer que les photos que vous prenez sur votre iPhone sont facilement disponibles sur votre ordinateur et votre iPad. C’est un service très utile à avoir, et cela élimine le besoin de câbles et de synchronisation, mais qu’en est-il si vous vouliez mettre des photos de votre ordinateur sur votre iPhone? Est-ce possible? Bien sûr que oui – mais la méthode dépend du logiciel que vous utilisez.

Si vos appareils tournent sous iOS 8 ou une version ultérieure, ce qu’ils devraient certainement faire en 2020, le processus est simple et signifie que vous pouvez gérer et télécharger vos bibliothèques de photos complètes via le site Web iCloud.

Étape 2

Pour transférer des photos de votre PC vers votre iPhone, la première chose que vous devez faire est d’accéder au site Web iCloud depuis votre navigateur. Ouvrez simplement votre navigateur, accédez à iCloud.com et connectez-vous avec votre identifiant Apple.

Étape 3

Une fois connecté au site Web iCloud, cliquez sur l’icône Photos dans la rangée supérieure des applications. Il convient de noter que les temps de chargement peuvent varier en fonction de la taille de la bibliothèque, les plus grandes bibliothèques prenant plus de 10 secondes à afficher.

De plus, si c’est la première fois que vous accédez à votre photothèque à partir d’un navigateur, vous devrez effectuer une première configuration.

Si vous avez ignoré l’intro, cela ne fonctionnera que si vous avez de l’espace libre sur votre espace iCloud. La plupart des gens avec le compte gratuit de 5 Go n’auront pas assez de stockage pour utiliser la bibliothèque de photos iCloud et devront cracher pour un espace de stockage supplémentaire.

Étape 4

Sélectionnez les photos à ajouter à votre photothèque et iPhone. Une fois que vous avez ouvert l’application Photos et accédé à votre bibliothèque de photos, il devrait y avoir une icône « Télécharger » dans le coin supérieur droit de la page. Cliquez dessus et parcourez votre PC pour trouver les photos que vous souhaitez ajouter à votre iPhone. Si vous souhaitez sélectionner plusieurs fichiers à la fois, maintenez CTRL et cliquez sur chaque photo.

Une fois que vous avez sélectionné les photos que vous souhaitez ajouter à votre iPhone, cliquez sur Ouvrir / Choisir et elles seront téléchargées dans votre photothèque iCloud. Si vous regardez au bas de la page, vous verrez une barre de progression; le processus est généralement assez rapide, mais cela peut dépendre de la quantité de photos que vous souhaitez ajouter.

Étape 5

Vous avez terminé! Une fois que les photos ont été téléchargées dans votre photothèque iCloud, elles devraient bientôt apparaître également dans l’application Photos de votre iPhone (si vous avez activé iCloud et êtes connecté au Wi-Fi).

Il convient de noter que les photos seront affichées par ordre chronologique. Par conséquent, si vous ajoutez des photos prises en mars, vous devrez revenir en mars pour les voir.

Si vous ne souhaitez pas utiliser le service iCloud d’Apple, d’autres options s’offrent à vous. Continuez votre lecture pour voir une liste des autres options disponibles pour transférer des photos de votre ordinateur vers votre iPhone.

Alternative pour Transférer des photos d’un iPhone vers un ordinateur

Une option, si cela ne vous dérange pas d’avoir vos photos dans une application différente de l’application Stock Photos, est d’utiliser un service de stockage en nuage tel que Dropbox, OneDrive ou bien encore Google Drive.

Une fois que vous avez installé l’application iPhone ou iPad sur votre appareil, vous avez alors accès à tous les fichiers de votre compte cloud. La plupart vous permettent de marquer les fichiers que vous souhaitez rendre disponibles hors ligne, vous n’avez donc pas besoin d’avoir une connexion Internet pour voir ces photos.

Il est facile de copier des photos stockées sur votre PC vers votre Dropbox / Google ou un autre compte cloud. Ensuite, vous pouvez les visualiser sur votre iPhone, les télécharger ou les partager avec des amis.