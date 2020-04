Lancement de l’application de bureau Facebook Messenger pour Windows et Mac

Facebook lance une version desktop de son application Messenger pour Windows et Mac, qui embarque également un mode sombre.

Facebook Messenger a enfin sa propre application de bureau, ce qui facilite le message et le chat vidéo avec ses amis et sa famille depuis son ordinateur.

L’application, qui est désormais disponible sur le Microsoft Store et le Mac App Store, vous permet d’envoyer des messages à vos amis et de démarrer des appels vidéo, tout comme sur les versions mobile et Web. Elle comprend également un mode sombre, que Facebook a déployé comme l’une des nouvelles fonctionnalités introduites dans la refonte du bureau.

Le lancement d’une application de bureau autonome pour Facebook Messenger a été long à venir, avec des indices forts que Facebook travaillait sur une application dès l’année 2016. Facebook a ensuite lancé une application de bureau pour Workplace, son outil de collaboration, fin 2017. Mais il n’a pas annoncé de version desktop pour Messenger avant l’année dernière.

L’application de bureau Messenger de Facebook rejoint le pool de plus en plus important d’outils de visioconférence tels que Zoom, qui fait face à des contrecoups pour ses problèmes de confidentialité et de sécurité. Comme beaucoup d’entre nous pratiquent la distance sociale pendant la pandémie de COVID-19, les applications de chat vidéo deviennent des outils essentiels pour rester en contact avec les amis et la famille. Facebook a enfin lancé une version complète de son application de bureau Messenger, ce qui devrait permettre aux utilisateurs de discuter en vidéo plus facilement avec leurs amis.