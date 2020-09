Ce qu’il faut savoir sur Triller, l’application concurrente de TikTok

Voici ce qu’il faut savoir sur Triller, l’application vers laquelle les stars de TikTok migrent.

Avec plus de 2 milliards de téléchargements, TikTok est l’application la plus téléchargée de l’App Store depuis un certain temps déjà. Mais avec une interdiction en Inde et des interdictions potentielles de TikTok en Australie et aux États-Unis pour des raisons de confidentialité de la société basée en Chine, l’application pourrait bientôt connaître une baisse importante de son utilisation. Alors, vers qui devons-nous nous tourner pour tous nos défis de danse, tutoriels de maquillage et recettes de mini-céréales ? Pour certaines stars majeures de TikTok, la réponse est l’application Triller.

Qu’est-ce que Triller?

Triller est une application de vidéo musicale s’est transformée en un réseau social. L’application a été initialement publiée en 2015 par les créateurs d’applications Disney Frozen: Karaoke, David Leiberman et Sammy Rubin. Triller permet aux utilisateurs de créer une mini vidéo musicale en enregistrant plusieurs scènes différentes attachées au même extrait de chanson, puis les édite automatiquement ensemble dans une séquence aléatoire.

Comment faire une vidéo sur Triller?

Pour créer une vidéo Triller, ouvrez l’application et appuyez sur l’un des signes d’ajout à l’écran. Ensuite, vous pouvez choisir parmi une liste de chansons à succès populaires à définir pour l’audio de votre vidéo musicale. Une fois que vous savez quelle chanson vous voulez, choisissez une petite partie de la chanson avec laquelle vous voulez travailler. Après cela, tout ce que vous avez à faire est de prendre différentes prises. Une fois que vous avez terminé l’enregistrement, appuyez sur l’icône du cercle en bas à droite de votre écran et vous aurez une vidéo musicale modifiée à portée de main.

Combien de personnes utilisent Triller?

Triller attire environ 64 millions d’utilisateurs actifs par mois, avec un total de 130 millions de téléchargements de tous les temps. Bien qu’il s’agisse d’un nombre impressionnant, cela reste timide par rapport à l’estimation de 2 milliards de TikTok, bien que Triller ne considère pas TikTok comme un concurrent direct car l’application est destinée à un public plus âgé. Mais si TikTok est banni ou si plus de créateurs quittent l’application, la démographie sur Triller pourrait changer.

En mars de cette année, Triller a collaboré avec Snapchat et a créé un moyen pour les utilisateurs de créer du contenu sur Snapchat en utilisant des chansons disponibles sur les deux applications, puis de les publier dans leur «Triller Stories». De cette façon, Triller dispose d’une méthode pour atteindre les 250 millions d’utilisateurs actifs quotidiens de Snapchat.

Quelle est la différence entre Triller et TikTok?

À la base, les deux applications ont été créées pour des raisons différentes. Triller a été conçu à l’origine pour être une application de vidéo musicale tandis que TikTok a été créé comme une application similaire à Musical.ly, mais a ensuite absorbé Musical.ly, puis s’est finalement transformé en une plate-forme de divertissement abrégé. Mais à part cela, l’une des plus grandes différences entre Triller et TikTok est que TikTok dispose d’une interface d’édition tandis que Triller édite des vidéos pour l’utilisateur. Cela change le niveau d’implication de chaque utilisateur avec les vidéos qu’il publie sur les applications.

Avec la possibilité d’une interdiction de TikTok à venir aux USA, seul le temps nous dira ce que cela signifie pour l’avenir des deux applications et des centaines de millions d’utilisateurs.