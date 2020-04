La sortie de Minecraft Dungeons programmée pour le 26 mai

Initialement prévu pour fin avril, Minecraft Dungeons a vu sa date de sortie reportée à cause du coronavirus.

Le développeur de Minecraft, Mojang, a annoncé mardi que son prochain dungeon crawler avait enfin une date de lancement fixe. Le jeu, qui se déroule dans l’univers Minecraft, sortira sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Xbox Game Pass le 26 mai.

Annoncé pour la première fois au Minecon 2018, le dungeon crawler oppose jusqu’à quatre joueurs dans une bataille pour vaincre des ennemies et le méchant Arch-Illager à l’aide d’un éventail d’armes, d’artefacts et d’enchantements dans des environnements générés de manière procédurale.

Le jeu devait initialement arriver en avril, mais en raison de l’épidémie de Covid-19, Mojang a déclaré que la fenêtre de lancement n’était plus possible car ils voulaient garantir la santé et la sécurité de leur équipe et leur permettre de fournir la meilleure expérience possible à les joueurs.

Minecraft Dungeons sera offert en deux versions – une édition standard de 19,99 € et une édition Hero à 29,99 € qui comprend, entre autres, deux packs de DLC à venir. Au départ, il ne prendra en charge que le jeu sur la même plateforme, bien que Mojang ait déclaré que la prise en charge multiplateforme viendrait via une mise à jour gratuite quelque temps après le lancement.

Les joueurs intéressés peuvent aller de l’avant et précommander maintenant sur la plateforme de leur choix. Si vous êtes sur Xbox Game Pass, vous pourrez préinstaller le jeu sur console ou PC à partir d’aujourd’hui. Enfin, le cross-play entre les différents supports sera ajouté via une mise à jour gratuite dans un avenir proche.