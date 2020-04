Roku OS 9.3 ajoute des performances plus rapides, une prise en charge de la voix espagnole et plus encore

Roku OS 9.3 est disponible et ajoute des performances plus rapides, une prise en charge de la voix espagnole et plus encore.

Roku a annoncé la dernière mise à jour logicielle qui sera bientôt disponible sur les appareils de streaming Roku et les téléviseurs Roku. Roku OS 9.3 étendra le système de commande vocale de l’entreprise pour inclure la prise en charge de la langue espagnole. Les utilisateurs hispanophones peuvent désormais utiliser leur voix pour lancer des applications de streaming, rechercher quelque chose à regarder ou contrôler la lecture multimédia. Au Canada, au Royaume-Uni et en Irlande, Roku Voice est également amélioré pour comprendre un langage plus naturel et «de nouvelles façons de trouver du divertissement, comme la recherche par une sélection de citations de films populaires».

De plus, Roku dit que ses résultats de recherche déclenchés par la voix deviennent plus visuels. « Les résultats de la recherche vocale de Roku seront désormais présentés dans un affichage plus visuel, facile à parcourir avec des lignes catégorisées comprenant des films, des émissions, des divertissements abrégés et plus encore pour une découverte rapide du divertissement », a écrit la société dans un communiqué de presse.

De plus, quelques chaînes de streaming prennent désormais en charge la «lecture à partir de la recherche», ce qui signifie qu’elles commenceront à lire le contenu demandé immédiatement au lieu d’afficher d’abord les résultats de la recherche. Roku me dit que ces applications «incluent Acorn, HBO Now, Showtime et plus».

Le logiciel Roku devrait également devenir un peu plus rapide et plus réactif avec cette dernière mise à jour. La société promet «une réduction des temps de démarrage des appareils, des temps de lancement plus rapides pour un certain nombre de chaînes, un écran d’accueil plus réactif et une navigation plus rapide lors de l’utilisation de fonctionnalités telles que Featured Free».

Roku OS 9.3 arrivera d’abord sur les appareils de streaming de la société le mois prochain, puis sur les téléviseurs Roku «par étapes au cours des prochains mois». Le mois dernier, Roku a signalé 36,9 millions d’utilisateurs actifs au total.