Covid-19 : le premier film sur le coronavirus sera disponible le mois prochain sur les plateformes de streaming !

Le premier film inspiré de la pandémie du Covid-19 sera disponible le mois prochain en streaming.

Eh bien, quelqu’un devait le faire. Et bien sûr, la personne qui oserait s’attaquer à ce sujet n’est nulle autre que Charles Band et ses studios Full Moon Features. Mais s’attaquer à quel sujet vous vous demandez? Au COVID-19, alias le coronavirus. Le titre du film est Corona Zombies, et cela résume à peu près tout ce que vous devez savoir sur le film.

Le synopsis officiel de l’intrigue pour ce film d’horreur «satirique et opportun» est le suivant : «une pandémie mondiale qui échappe à tout contrôle, une qui fait que ses victimes deviennent des corona zombies cannibales, effrayants et contagieux!

Un gouvernement endormi aux commandes! Et un virus qui fait revenir ses victimes pour les transformer en tueurs! Les gens qu’ils tuent… se lèvent et tuent à leur tour! »

Le studio a également publié la première affiche officielle du film et un teaser.

Dans une interview accordé au Hollywood Reporter, le réalisateur canadien Mostafa Keshvari explique avoir eu l’idée du scénario après avoir lu dans un ascenseur, un article abordant la question du racisme anti-Chinois, au moment où le virus n’était pas encore en Amérique du Nord. Le cinéaste affirme avoir pris le prétexte du virus pour aborder dans son film la question du racisme et de la peur.

Le film, qui sent le nanar à plein nez, sortira sur Amazon Prime Video le 20 avril.