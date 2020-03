Google arrête de vendre les Pixel 3 et Pixel 3 XL

La gamme Pixel 3, inaugurée par Google en octobre 2018, a officiellement été retirée du marché par l’entreprise aujourd’hui.

Si vous cherchez à économiser de l’argent en achetant un smartphone plus ancien, trouver un Pixel 3 et 3 XL est devenu un peu plus difficile après l’arrêt de sa commercialisation par Google. Un porte-parole de l’entreprise a confirmé que le Google Store avait vendu son inventaire de Pixel 3, bien qu’ils soient toujours disponibles auprès d’autres revendeurs.

Android Police rapporte que Google a vendu les autres téléphones Pixel 3 qu’il avait en stock. La liste des produits est désormais redirigée vers la page d’accueil du magasin, et les appareils sont affichés comme «en rupture de stock» dans la section opérateur/configuration.

Le Pixel 3 a été lancé en octobre 2018, donc sa disparition du Google Store n’est pas vraiment un choc, d’autant plus que les Pixel 2 et 2 XL ont été supprimés à peu près à la même période l’année dernière. Les propriétaires actuels ne devraient pas être trop inquiets, car le Pixel 3 devrait recevoir des mises à jour Android dans un avenir prévisible.

Vous pouvez toujours acheter les téléphones auprès de certains revendeurs, tels que Darty, Fnac et MisterGoodDeal pour le Pixel 3 XL. En revanche, pour le Pixel 3, il faut se tourner vers Amazon et son marketplace avec ses vendeurs tiers.

Les Pixel 3 et Pixel 3 XL ont été lancés avec des critiques extrêmement positives. Pour rappel, les Pixel 3 et Pixel 3 XL embarquaient le processeur Snapdragon 845, 4 Go de RAM, un capteur photo de 12,2 mégapixels et ont été lancés avec Android 9.0 Pie.

Toutefois, ils ont rencontré des problèmes, notamment des photos non enregistrées, des encoches supplémentaires apparaissant et d’autres problèmes. De nombreux utilisateurs se sont également plaints que leurs écrans clignotaient en blanc lorsqu’ils se réveillaient avec l’affichage ambiant activé.

Actuellement, le Google Store vend toujours l’étui en tissu des téléphones Pixel 3, tandis que les téléphones Pixel 3a et Pixel 4 restent sur le site.