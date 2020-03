Steam ajuste les mises à jour automatiques des jeux pour réduire l’utilisation de la bande passante

Steam a annoncé que ses règles de mises à jour automatiques ont été revues pour mieux gérer votre bande passante.

Afin de réduire la pression sur Internet et aider les joueurs à gérer leur bande passante à domicile pendant la pandémie en cours, Steam a annoncé quelques modifications à son calendrier de mise à jour automatique des jeux, qui ne fonctionnera désormais normalement que pour les jeux auxquels vous avez joué les 3 derniers jours, tandis que le contenu pour les autres serait téléchargé pendant en dehors des heures de pointe locales.

Steam génère une quantité considérable de trafic Internet, et avec le service définissant de nouveaux enregistrements d’utilisateurs simultanés presque chaque semaine, il a également fait quelques ajustements sur la façon dont il achemine du contenu aux joueurs, en particulier, les titres définis pour la mise à jour automatique qui n’ont pas été joué récemment.

Sur son blog officiel, la société rappelle aux joueurs de gérer la bande passante Internet de leur maison, à un moment où la plupart des gens restent à l’intérieur et partagent cette ressource pour travailler, streamer, jouer et rester connectés.

Il ajoute que les mises à jour automatiques pour les jeux non joués récemment seront programmées « pour la prochaine période creuse locale », ce qui signifie que votre bibliothèque de jeux sera désormais mise à jour moins fréquemment. « Seuls les jeux joués au cours des 3 derniers jours seront mis à jour immédiatement », note Steam, ajoutant que les joueurs peuvent toujours déclencher manuellement une mise à jour pour un jeu auquel ils souhaitent jouer, via le gestionnaire de téléchargement.

Il y a aussi les fonctionnalités intégrées de limitation et de planification du client Steam, quelque chose que les utilisateurs avancés connaissent déjà et méritent d’être vérifiés pour optimiser l’utilisation d’Internet. Celles-ci incluent diverses options sous Steam> Paramètres> Téléchargements pour restreindre les mises à jour automatiques du jeu à des périodes appropriées et limiter la bande passante du client pour réduire le stress sur votre Internet à domicile.

Les joueurs sont également encouragés à désactiver les mises à jour automatiques pour les jeux joués moins fréquemment et à utiliser l’espace disque dur pour stocker de tels éléments en déplaçant des dossiers de bibliothèque entiers ou des jeux individuels des disques SSD, au lieu de les supprimer et de les télécharger à nouveau à l’avenir.