Netflix : les nouveautés séries et films d’Avril 2020

Voici la liste des séries, films et documentaires qui seront ajoutés au catalogue français de Netflix pour le mois d’avril 2020.

Alors que nous sommes depuis 14 jours en période de confinement, rattraper son retard sur des séries peut être une bonne idée pour occuper ses journées. L’idée semble être populaire car les services de streaming

ont pris des mesures immédiates pour limiter leur utilisation de la bande passante du Web.

Nous sommes sur le point d’être en avril, et qui dit nouveau mois, dit nouveaux contenus. Au programme, la suite très attendue de La Casa de Papel, de nouveaux films du studio Ghibli, la sitcom Community, le retour de The Last Kingdom et même Chris Hemsworth dans le film Tyler Rake.

La très attendue suite de La Casa de Papel va dévoiler sa quatrième partie dès le 3 avril. Netflix continue aussi certains programmes comme la publication des films animés des studios japonais Ghibli, avec cette fois-ci l’arrivée du Château Ambulant, Ponyo sur la Falaise, Le Vent se Lève ou encore La Colline Aux Coquelicots. Si vous n’avez pas encore regardé les films précédemment ajoutés comme Mon Voison Totoro, le délirant Porco Rosso, ou le post-apocalyptique Nausicaä de La Vallé du Vent, il est toujours possible de les visionner.

La liste complète des films et séries TV diffusés sur Netflix en avril figure ci-dessous.

Films & Documentaires :

Une dose de scandale : 1er avril.

La Casa de Papel le Phénomène : 3 avril.

Cofee & Kareem : 3 avril.

Le Catcheur Masqué : 10 avril.

Tigertail : 10 avril.

Love Wedding Repeat : 10 avril.

La Folie des Hauteurs : 17 avril.

Sergio : 17 avril.

La Terre et le Sang : 17 avril.

Le Fléau de Breslau : 22 avril.

Le Silence du Marais : 22 avril.

The Willoughbys : 22 avril.

Tyler Rake : 24 avril.

Mensonges et Trahisons : 30 avril.

Séries :

La Casa de Papel – partie 4 : 3 avril.

Terrace House Tokyo 2019-2020 – partie 3 : 7 avril.

Brew Brothers – saison 1 : 10 avril.

Outer Banks – saison 1 : 15 avril.

Fary Hexagone – partie 2 : 16 avril.

Fauda – partie 3 : 16 avril.

Drôle de Planète – saison 1 : 22 avril.

La Casa de Los Flores – saison 3 : 23 avril.

After Life – saison 2 : 24 avril.

The Last Kingdom – saison 4 : 26 avril.

Mes Premières fois – saison 1 : 27 avril.

Trois mètres au-dessus du ciel – saison 1 : 29 avril.

The Circle Game – saison 1 : prochainement

Enfants :

Ponyo sur la Falaise : 1er avril.

Le Château Ambulant : 1er avril.

Le Vent se Lève : 1er avril.

Pom Poko : 1er avril.

La Colline aux Coquelicots : 1er avril.

Si tu Tends l’Oreille : 1er avril.

Souvenirs de Marnie : 1er avril.

Starbeam : 3 avril.

The Big Show Show : 6 avril.

Les Momes de l’Apocalypse : 17 avril.

Salut Ninja – saison 2 : 24 avril.