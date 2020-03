Microsoft révèle pourquoi le contrôleur de la Xbox Series X utilise toujours des piles

Microsoft a révélé pourquoi la manette de la Xbox Series X n’aura pas de batterie intégrée.

Microsoft a révélé de nombreux détails concernant les différentes mises à jour que nous verrons dans la Xbox Series X, mais un élément qu’il partage avec les consoles Xbox antérieures est l’utilisation par son contrôleur de piles AA. L’entreprise a expliqué les raisons de sa décision.

S’adressant à Digital Foundry, le directeur partenaire de la gestion des programmes de Xbox, Jason Roland, a déclaré que le fait de conserver des piles dans le nouveau contrôleur Xbox offrait aux joueurs un niveau de flexibilité. Il a ajouté que l’écart entre ceux qui voulaient des piles et ceux qui préféraient les piles rechargeables intégrées était d’environ 50/50.

«Ce qui revient à dire que quand on parle aux joueurs, c’est un peu polarisant et il y a un camp fort qui veut vraiment des AA. Donner de la flexibilité est donc le moyen de plaire aux deux [groupes de] personnes », a déclaré Roland. « Vous pouvez utiliser une batterie rechargeable et cela fonctionne exactement comme sur l’Elite, [mais] c’est autre chose. »

Ainsi, alors que les propriétaires de Xbox Series X qui préfèreront recharger leurs manettes peuvent utiliser un kit de batterie rechargeable, cela signifiera en acheter un séparément.

Il est à noter qu’un des avantages de l’utilisation des piles est que le contrôleur durera plus longtemps, tandis que celles avec des batteries internes, comme le DualShock 4, finissent par s’user, forçant les propriétaires à en acheter une nouvelle.

Microsoft a révélé que le contrôleur Xbox Series X est livré avec un bouton de partage similaire à celui du DualShock 4 de Sony, tandis que les poignées et les gâchettes sont plus texturées, ont une finition mate et sont plus ergonomiques. En interne, il dispose de Bluetooth Low Energy pour un appariement plus facile avec du matériel non Xbox et a une latence améliorée.

Bien que l’épidémie de Covid-19 ait provoqué le retard de plusieurs produits, le patron de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que l’amélioration de la situation en Chine signifie que la Xbox Series X est peu susceptible d’être affectée.