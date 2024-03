Apple abandonne son projet secret de voiture électrique

Apple a finalement abandonné son idée de développement et de commercialisation d’une voiture électrique.

La demande de véhicules électriques est en baisse, ce qui est probablement l’une des raisons pour lesquelles Apple s’est retiré du marché, même s’il y a à peine deux semaines, elle testait encore ses prototypes de véhicules électriques. Le départ d’Apple est bien sûr une excellente nouvelle pour le PDG de Tesla, Elon Musk, qui a mis en garde contre un fort ralentissement de la croissance des ventes cette année.

C’était un secret de polichinelle depuis des années qu’Apple travaillait au développement d’une voiture électrique dotée de capacités autonomes. Il semble désormais que ces efforts aient été abandonnés, selon une annonce du directeur de l’exploitation Jeff Williams et de Kevin Lynch, vice-président en charge de cet effort. Des sources ont déclaré à divers médias que la décision de suspendre le projet avait été prise hier matin par l’équipe.

Cette décision les a sans aucun doute surpris, voire choqués. Il y a à peine deux semaines, Apple testait une voiture dotée de capacités autonomes sur une autoroute californienne à Sunnyvale, selon le Département des véhicules automobiles de l’État.

Apple va probablement licencier des centaines de personnes parmi les près de 2 000 employés qui travaillaient sur le projet, ont également indiqué les sources. Le reste sera transféré à la division intelligence artificielle sous la direction de John Giannandrea, où ils se concentreront sur les projets d’IA générative, qui sont devenus une priorité clé pour Apple.

On ne sait pas pourquoi Apple a décidé de saborder ses efforts, qui portaient le nom de code Projet Titan, bien que des reportages aient suggéré au fil des années que le projet était en difficulté au milieu de multiples changements de direction. Et même si Apple aurait également trouvé que la technologie de conduite autonome constituait un défi, sa vision de l’esthétique était toujours claire : le véhicule aurait un intérieur de type limousine et une navigation à guidage vocal. Tout cela crie au luxe et Apple a montré qu’il avait des conceptions sur ce segment du marché avec l’annonce récente que Porsche et Aston Martin seront les premiers véhicules à arborer la prochaine génération de CarPlay.

Mais Apple n’a jamais semblé en mesure de trancher sur les bases : mettrait-il l’accent sur le développement d’un véhicule entièrement électrique capable de concurrencer Tesla ou se concentrerait-il davantage sur la construction d’un véhicule autonome ? Les rumeurs ont finalement opté pour une voiture dotée de caractéristiques plus conventionnelles, comme un volant et des pédales avec des capacités de conduite autonome disponibles pour certaines situations telles que les autoroutes.

En fin de compte, le coup final porté au projet Titan a probablement été la baisse marquée de la demande de véhicules électriques. Les ventes de modèles électriques ont augmenté rapidement au cours des 11 premiers mois de 2023, à un rythme plus rapide que celui du marché automobile dans son ensemble, mais plus lent que les années précédentes. Les amateurs de cette catégorie ont été parmi les premiers à l’adopter, mais il existe des signes évidents que les acheteurs traditionnels ont été découragés par le prix d’achat élevé, le coût plus élevé des réparations et de l’assurance et la difficulté de trouver des bornes de recharge. En conséquence, de nombreux constructeurs automobiles réévaluent leurs plans d’investissement – un groupe auquel Apple a désormais rejoint.