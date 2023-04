Démarchage téléphonique : liste des numéros à bloquer

Le gouvernement a publié la liste des indicatifs qu’utiliseront désormais les opérateurs de call-centers. Pour ne plus être victime de démarchage téléphonique, voici les numéros à bloquer.

le démarchage téléphonique est souvent mal perçue par les consommateurs qui le considèrent comme une pratique intrusive et agaçante. En France, le gouvernement a pris des mesures pour encadrer cette pratique et éviter les abus. Dans cet article, nous allons voir quelles sont ces nouvelles mesures et comment les consommateurs peuvent éviter le démarchage téléphonique.

Les nouvelles mesures du gouvernement en 2023

En 2023, le gouvernement français a pris des mesures pour encadrer le démarchage téléphonique. Ces mesures ont pour but de protéger les consommateurs contre les abus et les pratiques frauduleuses des entreprises de ce secteur. Les principales mesures sont les suivantes :

La mise en place d’un registre national d’opposition au démarchage téléphonique : les consommateurs pourront s’inscrire gratuitement sur ce registre pour ne plus recevoir d’appels de démarchage téléphonique. Les entreprises qui continuent à appeler des personnes inscrites sur ce registre risquent des sanctions.

L’interdiction de démarcher les personnes âgées de plus de 80 ans : cette mesure vise à protéger les personnes âgées qui sont souvent vulnérables face aux pratiques employées.

L’interdiction de démarcher les personnes entre 21h et 9h : cette mesure vise à protéger la vie privée des consommateurs et à éviter les appels intempestifs pendant les heures de repos.

L’obligation de fournir des informations claires sur l’identité de l’entreprise et sur la nature de l’appel dès le début de l’appel : cette mesure vise à éviter les pratiques frauduleuses et à informer les consommateurs de manière transparente.

L’obligation d’enregistrer les appels de démarchage téléphonique : cette mesure vise à protéger les consommateurs en fournissant une preuve en cas de litige.

📱 Consommateurs : le démarchage téléphonique est désormais permis seulement du lundi au vendredi, entre 10h et 13h et 14h et 20h, et jamais plus de 4 fois par mois par le même professionnel

Pour en savoir plus, lisez notre fiche pratique

👉 https://t.co/RI4BJSrVKg pic.twitter.com/iNcYcQmm44 — DGCCRF (@dgccrf) March 1, 2023

Comment éviter le démarchage téléphonique ?

Malgré ces nouvelles mesures, il est toujours possible de recevoir des appels non voulus. Voici quelques conseils pour éviter ce type d’appels :

Ne communiquez jamais vos informations personnelles par téléphone : ne donnez pas votre numéro de carte bancaire, votre date de naissance ou votre adresse par téléphone.

Ne rappelez pas les numéros inconnus : si vous recevez un appel d’un numéro inconnu, ne rappelez pas. Il est possible que ce soit une arnaque.

Ne vous engagez pas trop vite : ne donnez pas votre accord pour un achat ou un contrat par téléphone sans prendre le temps de réfléchir.

Inscrivez-vous sur le registre national d’opposition au démarchage téléphonique (Bloctel) : vous pouvez vous inscrire gratuitement sur ce registre pour ne plus recevoir d’appels intempestifs.

Utiliser des applications tierces qui permettent de filtrer les numéros nuisibles. Cela permet de bloquer systématiquement tous les appels indésirables grâce à une base de données collaborative.

Les indicatifs officiels du démarchage en France :

France M. : 0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948, 0949

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy : 09475

Guyane : 09476

Martinique : 09477

La Réunion et Mayotte : 09478 et 09479