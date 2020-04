La Gamescom 2020 se déroulera «définitivement» numériquement, selon les organisateurs

Les organisateurs de la Gamescom ont annoncé que l’évènement de cette année se déroulerait «définitivement» numériquement.

Les joueurs qui espéraient qu’au moins une grande convention de jeu serait à l’abri du Covid-19 ont reçu des nouvelles décevantes aujourd’hui. La Gamescom 2020 en Allemagne ne se déroulera pas comme d’habitude. En effet, à toutes fins utiles, l’événement physique a effectivement été annulé.

Bien que l’avenir de l’événement annuel basé en Allemagne soit incertain depuis un certain temps, il était provisoirement prévu d’avancer en août comme prévu, les organisateurs espérant que la pandémie de Covid-19 serait stabilisée d’ici là. Malheureusement, alors que l’Allemagne étend son interdiction nationale sur tous les événements et rassemblements majeurs jusqu’en août, l’équipe de direction de la Gamescom a réalisé que le «statu quo» n’est plus la stratégie appropriée.

Le compte Twitter officiel de la Gamescom a annoncé aujourd’hui qu’en raison des complications de Covid-19 et de l’interdiction prolongée des événements en Allemagne, la Gamescom 2020 se déroulera « définitivement » dans le domaine numérique. Ce que cela signifie exactement est inconnu.

❗ Even though not all details are known at present, the nationwide ban on major events until the end of August will also affect the planning for #gamescom2020. Furthermore: gamescom 2020 will definitely take place digitally! We will provide further information shortly. ❗

