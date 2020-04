Apple dévoile un nouvel iPhone SE à 399 $

Apple a officialisé l’iPhone SE version 2020, son nouvel iPhone d’entrée de gamme qui est proposé à 399 dollars.

Apple a annoncé mercredi son iPhone SE de deuxième génération, qui faisait l’objet de nombreuses rumeurs. Dans la continuité du terminal du même nom sorti en 2016 (SE pour Special Edition), le nouvel iPhone SE propose un mélange unique de hardware moderne dans un format compact (et familier).

L’écran Retina HD de 4,7 pouces est alimenté par la puce A13 Bionic d’Apple, le même SoC que vous trouverez sous le capot de la gamme iPhone 11. Un seul appareil photo de 12 mégapixels f/1,8 orne l’arrière de l’appareil, le meilleur système à un seul appareil photo jamais créé sur un iPhone, selon Apple.

Il utilise le processeur de signal d’image et le moteur neuronal de l’A13 Bionic pour «débloquer encore plus d’avantages de la photographie informatique» tels que les effets d’éclairage portrait et le contrôle de la profondeur. Il est également compatible avec le WiFI 6, la connectivité LTE classe Gigabit, la recharge sans fil, mais aussi avec une recharge rapide qui lui permet de se recharger à 50% en seulement 30 minutes.

Si vous pensez que l’iPhone SE vous semble familier, vous avez raison. Il s’agit essentiellement d’un iPhone moderne encombré dans un châssis d’iPhone 8, avec dos en verre et de larges bordures en haut et en bas jusqu’au bouton Home familier recouvert de verre saphir.

Les précommandes seront ouvertes à partir du vendredi 17 avril à 14 heures pour une disponibilité prévue pour le vendredi 24 avril 2020. L’iPhone SE sera en vente dans 40 pays, y compris en France au prix de 489 € pour la version de base avec 64 Go de stockage. Précisons que c’est 50 € moins cher que l’iPhone 8 à son lancement. Le smartphone sera également disponible en versions 128 Go à 539 € et 256 Go à 659 €. Trois couleurs sont proposées : : le blanc, e noir et le rouge.