Facebook affiche la localisation d’une page Facebook ou d’un compte Instagram avec un large public

Le réseau social Facebook affiche désormais la localisation d’une page Facebook ou d’un compte Instagram avec un large public.

Ce qui a commencé comme un simple projet pour connecter les étudiants en 2004 s’est transformé en une plateforme mondiale de communication et d’influence que Mark Zuckerberg n’aurait jamais pu voir venir. Bien sûr, le site est devenu un moteur de changement et a fait de lui l’une des personnes les plus riches et les plus reconnaissables au monde, mais il a également apporté une multitude de problèmes imprévus. S’il en avait la possibilité, je me demande s’il reviendrait et ferait tout différemment.

Facebook vise à être encore plus transparent en ce qui concerne qui se cache derrière les publications que vous lisez sur la plateforme et sur Instagram.

Le géant des réseaux sociaux pilote une nouvelle fonctionnalité qui montre l’emplacement d’origine sur chaque publication faite par des pages Facebook et des comptes Instagram à grande portée. L’essai démarre aux États-Unis et plus précisément, avec des pages et des comptes basés à l’international mais ayant une large audience aux États-Unis.

La cheffe de produit Facebook Anita Joseph et la cheffe de produit Instagram Georgina Sheedy-Collier ont noté que le nouveau pilote est une extension des efforts antérieurs des entreprises pour donner aux gens une meilleure compréhension de qui est derrière un compte et les aider à évaluer leur authenticité et leur fiabilité.

“Nous voulons nous assurer que nos membres utilisent nos services de manière authentique et qu’ils puissent comprendre qui est derrière les posts qu’ils voient. C’est particulièrement important dans le cadre des élections, c’est pourquoi nous prenons des mesures supplémentaires pour rendre les pages et les comptes plus transparents”, expliquent Anita Joseph et Georgina Sheedy-Collie.

Les mesures semblent donc être motivées par des considérations politiques, Joseph et Sheedy-Collier ayant spécifiquement mentionné qu’elles faisaient partie d’efforts plus larges pour protéger les élections et accroître la transparence. Notamment, Facebook n’a pas défini ce qui constitue un compte « à grande portée ». Il est également difficile de savoir si les données de localisation seront ajoutées rétroactivement aux anciens messages (probablement pas).