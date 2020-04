Zoom atteint 300 millions d’utilisateurs malgré ses problèmes de sécurité

Malgré ses problèmes de sécurité, le services de téléconférence Zoom atteint les 300 millions d’utilisateurs.

Zoom a récemment fait la une des médias pour un nombre croissant de problèmes de sécurité et de confidentialité, mais cela ne semble pas avoir empêché les gens de se précipiter vers l’application de vidéoconférence. Zoom a maintenant révélé avoir dépassé les 300 millions de participants quotidiens à une réunion sur son service. Cela représente une augmentation de 50% par rapport aux 200 millions annoncés plus tôt ce mois-ci, et un bond énorme par rapport aux 10 millions en décembre.

Zoom indique que les chiffres sont des participants aux réunions quotidiennes, ce qui pourrait signifier que si vous avez cinq réunions Zoom en une journée, vous êtes compté cinq fois. Cependant, Zoom déclare également dans le même article de blog qu’il compte « plus de 300 millions d’utilisateurs quotidiens » et que « plus de 300 millions de personnes dans le monde utilisent Zoom pendant cette période difficile ».

Quoi qu’il en soit, davantage de personnes utilisent Zoom malgré les problèmes de sécurité et de confidentialité qui ont été soulevés récemment. Zoom a mis en place un gel des fonctionnalités de 90 jours, et la société lance Zoom 5.0 cette semaine pour répondre à certaines des préoccupations. Zoom 5.0 inclut des mots de passe par défaut, un cryptage amélioré et une nouvelle icône de sécurité pour contrôler les réunions.

La croissance de Zoom se poursuit sans relâche alors que de plus en plus de personnes se tournent vers le service pour rester connecté pendant la pandémie de coronavirus en cours. Les législateurs britanniques ont même rompu avec 700 ans de tradition au Parlement avant-hier en introduisant des liaisons vidéo alimentées par Zoom. 120 députés peuvent participer via un appel Zoom, tandis que 50 autres sont autorisés à être physiquement présents dans la chambre.