Epic Games rend l’authentification à deux facteurs obligatoire sur son Store

La double authentification est nécessaire pour récupérer les jeux gratuits jusqu’au 21 mai sur l’Epic Games Store.

Malgré les défis de sécurité auxquels elle est confrontée, les avantages de l’utilisation de l’authentification à deux facteurs (2FA) sont reconnus depuis longtemps par les entreprises et les consommateurs, car l’ajout d’une autre couche de vérification au-dessus d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe rend un compte beaucoup plus difficile à hacker. Epic encourage désormais les joueurs à utiliser cette fonctionnalité pour protéger leurs comptes et devront parfois l’activer pour récupérer des jeux gratuits sur son Store.

Cela peut être un inconvénient léger à configurer au début, mais l’utilisation du 2FA est une étape importante vers la protection de votre présence en ligne. Il suffit de demander à Nintendo, qui a récemment eu plus de 160 000 comptes compromis et a depuis recommandé aux utilisateurs d’activer la fonction de sécurité.

Epic semble avoir lu la situation et cherche à éviter un incident similaire sur sa plateforme. Dans son annonce officielle, la société indique qu’elle aura désormais besoin du 2FA pour les joueurs souhaitant récupérer des jeux gratuits sur sa boutique numérique.

Mis à part Fortnite, les cadeaux gratuits d’Epic ont été une raison tentante pour les joueurs d’installer encore un autre lanceur de jeu sur leur PC, et en liant l’exigence du 2FA avec le processus d’achat, il est plus facile pour l’entreprise d’obtenir un maximum d’utilisateurs à bord.

Pour activer le 2FA pour votre compte Epic, accédez à Paramètres> Mot de passe et sécurité, et choisissez l’une des trois méthodes prises en charge: application Authenticator, authentification SMS et authentification par e-mail.

Les utilisateurs qui souhaitent activer le 2FA basé sur des applications peuvent tomber sur plusieurs applications d’authentification, et Epic a réduit cette liste avec certaines de ses propres suggestions, notamment Google Authenticator, LastPass Authenticator, Microsoft Authenticator et Authy.