Zoom s’associe à Oracle pour renforcer son infrastructure cloud

Avec son nombre d’utilisateurs croissant, Zoom a annoncé avoir choisi Oracle comme fournisseur de son infrastructure de Cloud computing.

Zoom a connu une montée en puissance à laquelle la plateforme n’était pas préparée, comme en témoignent les problèmes de sécurité liés à l’énorme base d’utilisateurs. Cette croissance a également exercé une pression énorme sur son infrastructure cloud. Le service n’a pas été en mesure de gérer seul son nombre croissant. Il avait besoin d’un fournisseur de services cloud, et il en a trouvé un.

Étonnamment, Zoom a choisi Oracle pour l’aider à renforcer ses besoins basés sur le cloud. Selon une enquête réalisée en février par Synergy Research, Oracle est un «acteur de niche solide» sur le marché des fournisseurs de cloud, mais loin derrière les leaders de l’industrie que sont Amazon, Microsoft et Google. Il est donc quelque peu inattendu que Zoom n’ait pas établi de partenariat avec un acteur plus important. Le mouvement a des analystes spéculant la justification du mouvement.

« Je pense que Zoom est allé avec Oracle parce qu’ils ont fait leurs preuves dans l’entreprise en termes d’applications stratégiques basées sur des bases de données Oracle fonctionnant sur du matériel Oracle dans le cloud », a déclaré Brent Leary, analyste de CRM Essentials, à TechCrunch. « Zoom doit prouver aux entreprises qu’elles sont capables de gérer l’échelle et la sécurité des données nécessaires au-delà de ce dont les PME ont généralement besoin. »

Il est également possible qu’Oracle surenchérisse sur tout le monde juste pour avoir à son actif la superstar du télétravail qui connaît la croissance la plus rapide ou que Zoom n’aille pas avec un rival potentiel. Amazon, Google et Microsoft ont tous des produits concurrents, il peut donc être judicieux de ne pas laisser votre concurrent fournir l’infrastructure de votre entreprise. C’est un conflit d’intérêts assez clair.

Le partenariat a été quelque peu préfiguré par les compliments que le président d’Oracle, Larry Ellison, a payés à la société dans une vidéo au début du mois. Zoom a été l’application de visioconférence incontournable d’Oracle pendant la fermeture économique, et il a indiqué que la société continuerait à utiliser Zoom même après son retour aux opérations commerciales normales.

« Zoom est devenu un service essentiel pour Oracle », a déclaré Ellison. « La façon dont nous travaillons ne sera plus jamais la même. Nous allons maintenant nous rencontrer, pas seulement en face à face; nous nous rencontrerons parfois en face à face et parfois numériquement via Zoom. »

Alors peut-être que Zoom était simplement flatté par le compliment. Quoi qu’il en soit, bien qu’étant un fournisseur plus petit dans l’industrie, Oracle devrait soulager une partie de la pression que Zoom ressent depuis qu’il est passé d’un petit acteur du marché à un service de premier plan sur le marché du télétravail en un peu plus de trois mois.