DJI dévoile son nouveau drone DJI Mavic Air 2

Le constructeur chinois DJI a dévoilé son nouveau drone DJI Mavic Air 2, avec un capteur capable de filmer des vidéos 4K à 60 ips.

Deux ans et demi après le lancement du premier Mavic Air, DJI annonce son successeur: le Mavic Air 2. Il est livré avec un capteur d’image plus grand, abandonne le Wi-Fi au profit de la technologie de transmission OcuSync de DJI, a jusqu’à 34 minutes de temps de vol, et dispose d’un contrôleur entièrement repensé.

Le Mavic Air 2 est disponible en précommande à partir d’aujourd’hui pour 849€ et commencera à être expédié à la mi-mai. Le pack Fly More, qui, pour la première fois, comprend (enfin) des filtres ND avec un sac de transport, des protections d’hélice, une station de recharge pour la batterie et trois batteries sera disponible pour 1 049€.

DJI le présente également comme son drone le plus intelligent et le plus sûr à ce jour. Il est livré avec des modes de détection de scène préprogrammés pour les photos qui incluent la neige, les arbres, l’herbe, le ciel bleu, les couchers de soleil et les levers de soleil. Tous les modes de vol autonomes de DJI bénéficient également d’une mise à jour des performances.

Le nouveau capteur à l’intérieur du Mavic Air 2 est un capteur «Quad Bayer» d’un demi-pouce. Il est similaire au capteur de 48 mégapixels disponible sur les smartphones depuis un an ou deux. Par défaut, il capture une image de 12 mégapixels, mais il est possible de prendre des clichés en pleine résolution. Le capteur se trouve derrière un objectif fixe de 28 mm (équivalent) f/2,8.

Pour la vidéo, l’Air 2 peut enregistrer des séquences 4K jusqu’à 60 ips. Il a également des capacités HDR pour la vidéo (jusqu’à 4K 30fps) et les photos panoramiques HDR. Le Mavic Air 2 est également capable d’exporter des vidéos en accéléré 8K, mais tous les modes ne prendront pas en charge le 8K au lancement et devraient être disponibles vers la fin juin.

Le Mavic Air 2 est également le premier drone à être équipé d’AirSense, une technologie qui détecte et avertit le drone des aéronefs à proximité. Il sera d’abord disponible en Amérique du Nord, tandis que d’autres régions commenceront à expédier des unités avec AirSense cet été en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement causés par la pandémie de COVID-19.

En ce qui concerne les autres fonctionnalités de sécurité des drones, le Mavic Air 2 dispose de capteurs d’obstacles à l’avant et à l’arrière pour éviter les collisions. Et des capteurs inférieurs à côté des feux auxiliaires pour aider à atterrir dans des conditions de faible luminosité. Alors que DJI dit que ses modes de vol autonomes ont été mis à niveau, la société dit que vous ne devriez pas vous attendre au même type d’expérience d’auto-vol que possible avec le drone Skydio dans ce modèle.

En termes de design, le nouveau Mavic Air 2 est légèrement plus grand et plus lourd que la génération précédente, mais ressemble toujours à un petit frère du Mavic 2 Pro et du Mavic 2 Zoom. Les trois drones partagent enfin un point commun, le boîtier gris, et ressemblent désormais davantage à une gamme.

Enfin, le nouveau contrôleur, légèrement plus grand, n’a pas d’antennes visibles qui dépassent du contrôleur. Au lieu de cela, cette zone est maintenant utilisée pour un support de téléphone.