Slack dévoile une nouvelle interface utilisateur

Slack dévoile un nouveau design pour son interface utilisateur, plus simple et personnalisable.

Le service de communication collaborative Slack lance une grande mise à jour qui comprend des ajouts tels qu’une nouvelle barre de navigation, des raccourcis améliorés et des sections déroulantes de type dossier. La mise à jour est disponible dès aujourd’hui pour les utilisateurs sur PC et les applications iOS et Android seront prochainement mises à jour.

L’un des principaux changements concerne l’interface utilisateur de Slack. La barre de navigation est plus simple et devrait faciliter la recherche dans Slack et basculer entre les conversations et les canaux sans avoir à appuyer sur des touches. Cela dit, il prend en charge les raccourcis clavier ou les raccourcis souris que les navigateurs utiliseraient normalement.

Les applications, canaux et messages lents peuvent être regroupés en sections réductibles dans la barre latérale. Cela pourrait être pratique pour conserver toutes les conversations et les canaux d’un même projet dans une seule section. Les utilisateurs peuvent également faire glisser et déposer des éléments pour ordonner les choses exactement où ils veulent. Les fonctionnalités mises à jour de la barre latérale ne sont cependant accessibles qu’aux utilisateurs Slack payants.

Slack ajoute un nouveau bouton de composition universel. Cela permet de créer des messages n’importe où sur Slack, utile pour commencer à rédiger un message avant de décider à qui l’envoyer. Une fois que vous avez décidé, Slack chargera l’historique des messages précédents dans la vue brouillon. Le brouillon est également enregistré si vous allez ailleurs dans l’application.

Fait intéressant, l’équipe Slack a utilisé son propre service pour tester ces changements. La société a créé un canal partagé qui comprenait des chefs de produit et des ingénieurs ainsi que 100 autres utilisateurs d’environ 30 entreprises différentes. Slack déployait des prototypes, afin que les entreprises puissent donner leur avis en temps réel. Cela les a aidés à comprendre l’impact immédiat de la façon dont leurs changements ont affecté les entreprises sur le terrain.

«Il s’agit de la plus grande refonte de l’histoire de Slack», explique Ethan Eismann, vice-président du design chez Slack, dans une interview avec The Verge. «Nous avons repris de nombreuses fonctionnalités historiques et les avons réorganisées de manière à les rendre beaucoup plus visibles de la bonne manière et simples à utiliser. C’était vraiment l’objectif de ce processus. »

Le coronavirus oblige plus de gens à utiliser des applications de collaboration en équipe comme Slack pour travailler à domicile. Les services en ligne sont déjà soumis à une pression accrue en raison de la charge supplémentaire. Slack espère que cette mise à jour rationalisée de son application l’aidera à rivaliser avec Microsoft Teams et Google Hangouts.