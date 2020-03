En plus de domine le marché de la télévision depuis 14 ans, Samsung reste le numéro un des barres de son pour la sixième année consécutive.

Il existe une multitude de produits qui relèvent de la marque Samsung, des téléphones aux appareils électroménagers en passant par le matériel informatique. Le géant coréen produit également des barres de son, un marché où il domine depuis six ans de suite.

Samsung note que ses téléviseurs se sont classés au premier rang mondial pendant 14 années consécutives et que ses barres de son occupent la première place de l’industrie mondiale depuis que la société de recherche internationale Futuresource Consulting a commencé à enregistrer officiellement le chiffres du marché en 2014.

Selon Futuresource, Samsung est également la première entreprise en termes de revenus de vente de barres de son, détient une part de marché mondiale de 21,8% et représente 16,5% du volume des ventes de l’industrie l’année dernière.

Tous les produits audio de Samsung, y compris les barres de son, proviennent de son laboratoire audio à Valence, en Californie, juste à l’extérieur de Los Angeles.

Samsung pense que sa position au sommet sera renforcée par les avantages du couplage de ses barres de son de la série Q avec les téléviseurs de la société. L’utilisation des haut-parleurs du téléviseur en conjonction avec une barre de son offre un son optimal, tandis que la fonction Q-Symphony produira un son surround plus riche et fournira l’expérience audio la plus immersive de Samsung à ce jour, explique la société. La technologie a reçu le prix CES 2020 de l’innovation et est utilisée dans toutes les barres de son de la série Q de Samsung.



«Il est gratifiant de voir que notre compétitivité sur le marché de l’audio au cours des dernières années a abouti à ce résultat. Nous veillerons à ce que Samsung reste un leader de l’industrie sur le marché mondial de la télévision et de la barre de son pour les années à venir », a déclaré Seong Cho, vice-président directeur et chef du marketing mondial des produits de Visual Display Business chez Samsung Electronics.