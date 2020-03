Safari bloquera désormais les cookies tiers par défaut, et supprimera le stockage local d’un site après sept jours.

Les empreintes numériques utilisées par les annonceurs pour suivre les utilisateurs sur le Web seront désormais bloquées par défaut dans Safari, en suivant les traces de Firefox, du navigateur Tor et de Brave. Google n’a pas encore déployé son propre blocage contre les cookies tiers, probablement parce qu’il doit trouver la technologie pour les remplacer.

Apple a récemment proposé iOS et iPadOS 13.4 ainsi que macOS Catalina 10.15.4 aux utilisateurs, avec plusieurs nouvelles fonctionnalités de productivité ainsi que des performances et des corrections de bugs.

Avec ces mises à jour, la société a également apporté un changement intéressant au fonctionnement de la prévention du suivi intelligent de Safari. Ce n’est un secret pour personne qu’Apple est une entreprise axée sur la confidentialité, mais désormais, elle veut faire un pas en avant et bloquer tous les cookies tiers dans Safari par défaut, ce qui signifie que les annonceurs ne pourront pas vous suivre et vous suivre sur le Web.

Cela en fait le premier navigateur grand public à implémenter ces changements, le navigateur Tor étant le premier à proposer un blocage complet des cookies tiers par défaut. Ensuite, il y a Brave, un navigateur utilisé par plus de 10 millions de personnes et qui est proche en termes de confidentialité, à quelques exceptions près. Mozilla a rejoint le club avec Firefox 69, qui comprenait également une protection contre les sites Web essayant de faire du minage de cryptomonnaie sur votre machine.

La plupart des utilisateurs de Safari ne remarqueront pas les changements, car l’ITP (Intelligent Tracking Prevention) le fait depuis un certain temps déjà. Comme l’a noté John Wilander d’Apple, l’ingénieur WebKit qui a développé la fonctionnalité, « cela pourrait sembler être un changement plus important qu’il ne l’est. Mais nous avons ajouté tellement de restrictions à l’ITP depuis sa sortie initiale en 2017 que nous sommes maintenant à un endroit où la plupart des cookies tiers sont déjà bloqués dans Safari. «

Les mesures anti-tracking ne sont pas la seule nouveauté de Safari, qui limitera désormais le stockage local des sites Web à une semaine seulement, après quoi il sera automatiquement supprimé. Cette décision pourrait potentiellement casser Offline Web Apps, ce qui n’est qu’une indication supplémentaire qu’Apple n’a jamais vraiment voulu les prendre en charge.

Plus tôt cette année, Google a pris un engagement similaire pour rendre le suivi des utilisateurs via les cookies tiers obsolète dans Chrome, mais a prévu d’y parvenir d’ici 2022. On pourrait faire valoir que l’entreprise peut le faire beaucoup plus tôt si elle le voulait vraiment, mais les annonceurs lui ont demandé dans une lettre ouverte d’abandonner complètement l’idée, car cela « étoufferait l’oxygène économique de la publicité dont les startups et les entreprises émergentes ont besoin pour survivre ».

Pour sa part, Google a lui-même initié cette nouvelle direction, il travaille donc probablement sur une technologie alternative qui pourrait remplacer avec succès les cookies tiers et rendre les annonceurs heureux tout en protégeant la confidentialité des utilisateurs.