Doom Eternal se vend comme des petits pains, surpassant son prédécesseur

Doom Eternal a réalisé le meilleur lancement de la saga. Ce nouvel opus a rapporté deux fois plus que son prédécesseur.

La réponse au coronavirus est que de nombreuses personnes sont bloquées chez elles, mais les ventes numériques sont en plein essor, au moins pour Doom Eternal de Bethesda. Le jeu a dépassé les attentes de l’éditeur et est actuellement le jeu le plus vendu sur Steam. C’est impressionnant et révélateur, surtout si l’on considère le jeu accidentellement livré avec un exécutable sans DRM qui a rendu la tâche des pirates beaucoup plus faciles.

Sortie le 20 mars, la version PC de Doom Eternal a enregistré plus de 100000 Doom Slayers simultanés sur Steam au cours du week-end, soit plus de trois fois plus que son prédécesseur en 2016. Cela a contribué au nouveau record de Steam avec 22 millions de joueurs simultanés lundi.

Ce qui est encore plus intéressant, c’est que Doom Eternal a réussi à gagner le double des revenus de Bethesda par rapport à Doom 2016 pour la même période, et a été un best-seller sur Steam ces derniers jours.

Bethesda a un vrai gagnant ici, malgré la sortie accidentelle du jeu sur Steam avec un exécutable supplémentaire sans DRM qui est le rêve de tout pirate. La version Bethesda.net n’a pas eu ce problème, mais le fait est que les gens sont prêts à payer pour Doom Eternal, en particulier avec toutes les critiques positives.

Les joueurs de Steam adorent massivement le jeu, avec plus de 90% des critiques positives des 25 000 publiées à ce jour.

Ron Seger, vice-président senior des ventes mondiales chez Bethesda Softworks, a noté que « Malgré la fermeture de milliers de magasins physiques, nous sommes ravis que tant de fans aient pu profiter de DOOM Eternal. […] Nous voulons remercier nos millions de fans pour leur soutien enthousiaste à ce titre étonnant. «

Il convient également de noter que vous n’avez pas besoin du meilleur matériel absolu pour exécuter ce titre en 1080p. Même la 4K est gérable avec des cartes vidéo de 6 Go, et c’est un résultat impressionnant compte tenu des excellents visuels offerts par le jeu.