Un bug firmware bloque des SSD après 40 000 heures d’utilisation

Hewlett Packard Enterprise a publié un correctif pour un bug dans le firmware de certains SSD qui tombaient en panne après 40 000 heures de fonctionnement.

Si vous exécutez des serveurs ou des solutions de stockage Hewlett Packard Enterprise (HPE), il serait judicieux de mettre à jour son firmware avant octobre. Certains disques SAS SSD (Serial-Attached SCSI solid-state drives) de ces produits échoueront « de manière catastrophique » après 40 000 heures de disponibilité. Si vous utilisez des SSD d’entreprise d’autres fabricants OEM, vous voudrez peut-être vous assurer que votre firmware est également à jour avec eux, car la faille n’est pas propre aux produits HPE.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) a émis un avertissement critique pour certains des disques SSD qu’il utilise dans un certain nombre de ses serveurs d’entreprise et produits de stockage. La «faille» fait que les SSD se briquent à exactement 40 000 heures (4 ans, 206 jours, 16 heures). HPE prévient qu’il s’agit d’une défaillance catastrophique qui rendra toutes les données stockées irrécupérables.

L’équipement installé avec le firmware avant HPD7 est sujet à ce problème. Jusqu’à présent, ces disques devraient être en état de marche, car la plupart ont été expédiés il y a moins de cinq ans. La société prévoit que les SSD SAS qui n’ont pas été mis à jour devraient commencer à échouer au plus tôt en octobre 2020.

Quatre produits spécifiques ont été identifiés comme sensibles à ce défaut, notamment les numéros de modèle HPE EK0800JVYPN, EO1600JVYPP, MK0800JVYPQ et MO1600JVYPR. Ce sont des disques de 800 Go et 1,6 To.

Le défaut n’est apparemment pas isolé de l’équipement HPE et pourrait également affecter d’autres OEM. Hewlett Packard dit avoir été informé de la faille par un fabricant anonyme de SSD, dont certains ont émis l’hypothèse que SanDisk.

Ce n’est pas non plus le premier problème de ce genre. En janvier, HPE a émis un avertissement similaire pour les SSD SAS qui échoueraient après 32 768 heures. Ce problème avait une portée beaucoup plus large affectant 20 références différentes.

Les administrateurs doivent mettre à jour le firmware immédiatement et contacter le support HPE s’ils rencontrent des problèmes. La version du firmware à rechercher est, comme mentionné précédemment, HPD7. La société propose des correctifs pour VMWare, Windows et Linux sur son site Web. Il dispose également d’une documentation et d’outils pour déterminer la disponibilité totale des produits concernés.