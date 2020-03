Microsoft suspend les mises à jour facultatives de Windows 10 en raison du coronavirus

A partir du mois de mai, il n’y aura temporairement plus de mises à jour facultatives de Windows 10 en raison du coronavirus.

Nous avons déjà vu une perturbation du coronavirus affecter les sorties de logiciels, et maintenant une autre entreprise modifie ses plans à la suite de l’épidémie. Microsoft a annoncé qu’il suspendrait les mises à jour facultatives de Windows 10 à partir de mai 2020, car il priorise les mises à jour de sécurité pendant la pandémie.

La firme de Redmond a tweeté qu’elle suspendrait toutes les versions facultatives non liées à la sécurité (mises à jour C et D) pour toutes les versions prises en charge de son système d’exploitation, de Windows 10 à Windows Server 2008.

Starting in May 2020, we are pausing all optional non-security releases (C and D updates) for all supported versions of Windows client and server products to prioritize security and keep customers protected and productive. More information here: https://t.co/G5NcWtIiEQ.

