Pornhub veut que les gens restent chez eux et offre des abonnements premium gratuits à tout le monde

Afin que les gens restent chez eux et respectent le confinement, Pornhub offre des abonnements premium gratuits à tout le monde.

En ces temps compliqués, il est bon de voir les entreprises montrer leur côté bienveillant. Pour aider à soulager l’ennui et, dans certains cas, la solitude qui accompagne l’isolement social, Pornhub offre des abonnements premium gratuits à tout le monde.

Plus tôt ce mois-ci, Pornhub a annoncé qu’il offrirait un accès gratuit à son service premium à tous les citoyens italiens après que la nation a été mise sous confinement. Le site pour adultes a fait la même offre généreuse à l’Espagne et à la France. Maintenant, avec autant de pays en quarantaine, Pornhub offre un accès Premium à tout le monde jusqu’au 23 avril, et aucun détail de carte de crédit n’est requis.



« Avec près d’un milliard de personnes bloquées dans le monde en raison de la pandémie de coronavirus, il est important que nous donnions un coup de main et leur fournissions un moyen agréable de passer le temps », a déclaré Corey Price, vice-président de Pornhub. « Nous espérons qu’en élargissant notre offre de Pornhub Premium gratuit dans le monde entier, les gens seront incités à rester chez eux et à aplatir la courbe. »

Normalement au prix de 9,99 $ par mois, les services premium de Pornhub incluent l’accès à des vidéos de qualité HD sans publicité. Vous pouvez obtenir l’abonnement gratuit en visitant le site Web « StayHomehub« , où il vous sera demandé de s’isoler ou de se laver régulièrement les mains et de maintenir une distance sociale. Vous pouvez ensuite vous inscrire avec une adresse e-mail, un nom d’utilisateur et un mot de passe.

Pornhub fait plus pour aider dans la bataille contre Covid-19 que de laisser les gens regarder plus de vidéos pour adultes. La société verse à ses modèles un paiement de 85 pour cent des ventes de vidéos Pornhub et Modelhub en avril. Elle a également fait un don de 25 000 $ au Sex Workers Outreach Project, qui aidera les personnes touchées par le Covid-19.

En dehors de l’industrie du film pour adultes, Pornhub fait don de 50 000 masques à divers centres de santé et pompiers de New York. Le site a également fait un don de 50 000 € à des organisations européennes pour acheter des masques supplémentaires.