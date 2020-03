Pornhub : après l’Italie, le site propose des abonnements premium gratuits aux français

Après l’Italie, et suite aux mesures annoncées par le Président de la République hier, Pornhub offre aujourd’hui des abonnements premium gratuits en France.

Alors que la pandémie de COVID-19 continue de se propager à travers le monde, le Président de la République a annoncé hier une batterie de mesures de confinement draconiennes, comparables à celles adoptées récemment en Italie et en Espagne pour lutter contre le coronavirus. Les habitants sont donc invités à éviter les déplacements inutiles et doivent rester chez eux autant que possible.

Fidèle à son soutien aux bonnes causes dans le monde entier, et expert en Newsjacking, le leader de la vidéo pour adultes en ligne Pornhub, a décidé la semaine dernière d’offrir l’intégralité de son contenu premium, gratuitement, à tous les Italiens.

Pornhub premium offre du contenu 4K aux utilisateurs, sans coupures publicitaires, contenu VR et plus de services. Cet accès premium coûte généralement 9,99 € par mois.

Aujourd’hui, Pornhub propose dès aujourd’hui des abonnements premium gratuits en France. Le site populaire a annoncé que jusqu’au 3 avril, les utilisateurs français peuvent demander un abonnement premium gratuit sans avoir à entrer de détails de carte de crédit, ce qui devrait être une bonne nouvelle pour de nombreuses personnes ennuyées cloîtrées chez elles.

De plus, comme le présice PornHub sur son site, il fait don d’un pourcentage de ses revenus de la plateforme ModelHub, un site de vidéos où les créateurs peuvent vendre leur contenu, aux hôpitaux locaux.

Pour ceux qui veulent des informations utiles sur le virus tout en se divertissant devant du porno, ils peuvent toujours consulter les vidéos pour adultes sur le thème du coronavirus qui apparaissent en ligne. Il s’agit notamment de personnes ayant des relations sexuelles dans des combinaisons et des masques de protection.

Ce n’est pas la première fois que Pornhub intervient dans la réalité car la plateforme s’est déjà mobilisée pour sauver les abeilles, nettoyer les plages et même à convaincre les Américains de voter.