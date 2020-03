L’iPhone 12 pourrait être deux fois plus rapide que le Samsung Galaxy S20

Selon un benchmark ayant fuité sur le net, l’iPhone 12 d’Apple serait plus performant que n’importe quel smartphone Android.

Les derniers iPhone ont longtemps devancé les nouveaux appareils Android en termes de puissance de traitement, grâce aux puces de la série A de la société, et il semble que le futur iPhone 12 s’éloignera encore plus du leader Android actuel, le Galaxy S20 Ultra de Samsung.

Le processeur A13 Bionic présent dans les iPhone 11 est plus rapide que le Snapdragon 865 à l’intérieur du récent flagship de Samsung, bien que le S20 Ultra ait beaucoup plus de RAM. Mais la puce A14 Bionic de l’iPhone 12 sera encore plus rapide, la mettant au même niveau que le dernier iPad Pro.

La nouvelle vient des fuites de benchmarks CPU Geekbench trouvés sur le réseau social chinois Weibo par le site ITHome, (via GizChina). Il montre la puce A14 Bionic avec un score monocœur de 1 658 et un multicœur de 4 612. À titre de comparaison, le Galaxy S20 Ultra obtient 805 en monocœur et 3076,7 en multicœur, ce qui signifie que l’iPhone 12 aura plus du double des performances en monocœur par rapport à son rival.

La fuite montre également l’A14 Bionic fonctionnant à près de 3,1 GHz. Selon des rumeurs, il serait construit par TSMC en utilisant le nouveau procédé de gravure d’une finesse de 5 nanomètres. Il est également supposé que l’iPhone 12 sera livré avec un écran à taux de rafraîchissement élevé, soit 90 Hz ou 120 Hz.

Avec la plupart des produits phares Android 2020 comprenant le Snapdragon 865, le prochain iPhone sera encore une fois en avance sur la concurrence en matière de performances de traitement, mais cela ne fera pas automatiquement de lui un meilleur téléphone, bien sûr. Le design, les logiciels, les caméras, la RAM, le stockage, le prix et de nombreux autres facteurs doivent également être pris en compte, bien qu’Apple sera en avance lorsqu’il s’agit de gérer des tâches gourmandes en ressources.