Avec la fermeture des cinémas, Universal va proposer ses films récents directement en VOD

Avec la fermeture des cinémas en France et dans d’autres pays, Universal va proposer ses films récents directement en VOD.

Avec le coronavirus décimant la fréquentation des salles de cinéma, NBCUniversal a annoncé que sa prochaine liste de films serait disponible sur demande le jour même de leur sortie dans les salles de cinéma. Cela inclut les sorties à venir comme le film d’animation de DreamWork Les Trolls 2 : Tournée mondiale et des films qui sont toujours en cours de projection, dont The Invisible Man, The Hunt et Emma.

Le Hollywood Reporter note que les cinémas sont entièrement fermés dans 32 marchés (dont la France) ou plus à l’étranger et partiellement fermés dans 15 autres territoires. Il est prévu que cette semaine verra la plupart ou peut-être tous les cinémas américains fermer temporairement. Les cinémas de New York et de Los Angeles ont déjà été fermés, et de nombreux emplacements encore ouverts limitent la capacité à 50 personnes par auditorium.

Combinée avec autant de spectateurs restant chez eux, la situation a conduit au pire week-end au box-office américain, un peu plus de 50 millions de dollars, depuis 1995, lorsque le film le plus rentable était, ironiquement, Outbreak.

Pour faire face à ses pertes de revenus, NBCUniversal rend les films de son catalogue Universal Pictures disponibles à partir d’une variété de services à la demande dès qu’ils arrivent au cinéma. Parmi eux se trouve Les Trolls 2 : Tournée mondiale de DreamWork, qui arrivera le 1er avril, et des films qui sont toujours en projection, dont The Invisible Man, The Hunt et Emma, ​​sortiront sur les plateformes numériques ce vendredi.

Les films seront disponibles pour une période de 48 heures auprès des sociétés sœurs NBCUniversal Comcast et Sky ainsi que d’un large éventail de services à la demande. Ils coûteront environ 20 $ aux États-Unis, avec des prix équivalents dans d’autres endroits. C’est évidemment beaucoup plus élevé que les prix de location VOD habituels, mais cela reflète combien d’argent les films rapportent au cinéma par rapport aux ventes et aux locations.

« Nous espérons et croyons que les gens iront toujours au cinéma dans les salles de cinéma là où ils sont disponibles, mais nous comprenons que pour les personnes dans différentes régions du monde, cela devient de moins en moins possible », a déclaré Jeff Shell, PDG de NBCUniversal.