YouTube s’appuiera sur ses systèmes de modération automatisés pendant l’épidémie de COVID-19

YouTube va utiliser ses systèmes de modération de contenu automatisés le temps que la situation autour du Covid-19 s’améliore.

Cela peut ne pas sembler être un gros problème, mais les YouTubers ont déjà du mal à faire face aux systèmes de modération automatisé souvent imprévisibles de la plateforme depuis des années. Ces systèmes démonétisent, bloquent, restreignent l’âge ou entravent le succès des vidéos pour des raisons apparemment arbitraires à certains moments. Comme vous pouvez l’imaginer, c’est une situation loin d’être idéale pour ceux qui comptent sur le site pour gagner leur vie.

Quoi qu’il en soit, pour le meilleur ou pour le pire, ces systèmes continueront de se généraliser au cours des prochains mois. Dans une série de tweets et un article de blog, Google affirme que, comme il y a maintenant moins de modérateurs humains disponibles pour examiner le contenu et les demandes, il n’a pas d’autre choix que de s’appuyer sur des alternatives basées sur l’IA.

With fewer people to review content, our automated systems will be stepping in to keep YouTube safe. More videos will be removed than normal during this time, including content that does not violate our Community Guidelines.

We know this will be hard for all of you.

— TeamYouTube (@TeamYouTube) March 16, 2020