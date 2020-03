Microsoft a dévoilé les caractéristiques techniques de sa Xbox One X, avec de nombreux visuels à l’appui.

Hier, Microsoft a révélé les spécifications complètes et les détails du design de sa prochaine console Xbox Series X, après une série de fuites et de teasers qui ont rendu les joueurs PC un peu envieux. Et c’est parce que la nouvelle Xbox n’est pas seulement remplie d’un hardware AMD puissant, mais dispose d’un stockage extensible NVMe et d’un support du ray-tracing, tout en conservant une excellente compatibilité descendante avec les titres plus anciens.

Microsoft utilise un processeur AMD Zen 2 à 8 cœurs conçu sur mesure cadencé à 3,8 GHz (3,6 GHz avec SMT activé) couplé à un GPU RDNA 2 pouvant atteindre 12 téraflops grâce à ses 52 unités de calcul cadencées à 1,825 GHz. Comme prévu, tout est basé sur le nœud de processus 7 nm de TSMC et réglé pour l’efficacité énergétique et le fonctionnement silencieux.

Mais plus important encore, la société a installé 16 Go de RAM GDDR6 ainsi qu’un SSD NVMe personnalisé de 1 To pouvant atteindre des vitesses brutes allant jusqu’à 2,4 Go/s, une première pour les consoles. La RAM est composée de 10 Go de mémoire rapide pour le GPU et de 6 Go de mémoire légèrement plus lente, dont 2,5 Go sont réservés au système d’exploitation.

Il existe également un emplacement d’extension pour un SSD Seagate 1 To pour ceux qui ressentiront le besoin de sauvegarder leurs jeux chaque fois qu’ils ont besoin d’espace supplémentaire pour les plus joués.

Et si cela ne suffit pas, deux espaces de stockage externes USB 3.2 supplémentaires sont également pris en charge.

Pour obtenir cette conception verticale compacte, Microsoft a divisé le hardware sur deux cartes mères et placé un ventilateur de 130 mm en haut pour garder la nouvelle console au frais. L’air est aspiré en bas et aspiré à travers un grand dissipateur thermique qui, selon la société, fonctionne mieux pour le SoC chaud qui se trouve à l’intérieur de la Serie X.

Microsoft a un objectif de performances de 4K 60 ips ou jusqu’à 120 ips; même les cinématiques fonctionnent désormais à 60 ips pour des transitions plus fluides. Digital Foundry a vu des références sur Gears 5 qui montrent que la Xbox Series X offre des performances similaires à celles d’un RTX 2080, avec Mike Raynor de la Coalition disant qu’il y a encore place à amélioration.

Il existe une prise en charge du Ray tracing DirectX avec des performances de calcul équivalentes à plus de 25 téraflops (12 téraflops pour le calcul FP32), et Microsoft avec AMD a développé une solution qui utilise des cœurs de shader standard au lieu de l’accélération matérielle.

Ray tracing mis à part, Microsoft souhaitait également que la Xbox Series X soit rapide avec le chargement des jeux. La société a construit un système appelé Velocity Architecture, qui fait que 100 Go d’actifs de jeu sur le SSD agissent comme une «mémoire étendue». Chaque fois que le jeu a besoin de certaines de ces données, il existe un bloc de décompression matériel dédié qui peut l’envoyer à plus de 6 Go / s, ce qui est particulièrement utile pour les jeux du monde ouvert comme Assassin’s Creed Odyssey et Red Dead Redemption 2.

Cela signifie que les développeurs n’auront pas à mettre de côté un budget de performances important pour les opérations d’I/O, car cela est couvert par l’architecture Velocity avec DirectStorage et Sampler Feedback Streaming, qui, selon Microsoft, arrivera aux utilisateurs de PC dans un avenir proche.

Une autre fonctionnalité intéressante est Quick Resume, qui met en cache les données de la RAM vers le SSD NVMe pour rendre la commutation entre trois ou quatre jeux aussi rapide que possible. L’état du jeu sera conservé même après un redémarrage ou une mise à jour du système, mais il consommera également une grande partie de l’espace de stockage, selon les jeux mis en cache.

D’autres éléments qui devraient faire une différence visible dans l’expérience de jeu globale sont l’ombrage de maillage, l’ombrage à taux variable et le taux de rafraîchissement variable pour les écrans HDMI 2.1. Ceux-ci permettent aux développeurs d’utiliser les unités de calcul GPU plus efficacement, d’éviter le screen tearing et de réduire la latence d’entrée.

La rétrocompatibilité n’était pas une seconde pensée, car Microsoft voulait utiliser la puissance supplémentaire de la série X pour ajouter le mode HDR pour les jeux plus anciens, même ceux d’une époque où le HDR n’était pas disponible. La société affirme que les jeux SDR seront désormais améliorés à l’aide d’une technique de reconstruction qui ne nécessite aucun effort de la part des développeurs.

Les jeux existants conçus pour les anciennes consoles Xbox fonctionneront en 4K complet grâce à une version améliorée de la méthode Heutchy utilisée dans les consoles précédentes.

La nouvelle Xbox Series X regorge d’améliorations dans tous les départements, mais s’il y a une chose qui reste un mystère, c’est le prix.