Les développeurs de Pokémon Go viennent de rendre le jeu plus facile à jouer à la maison

Pokémon Go s’adapte face à l’épidémie du nouveau coronavirus. Niantic vient de rendre le jeu plus facile à jouer à la maison.

Le coronavirus peut vous avoir enfermé dans votre maison, mais vous n’avez pas besoin d’être seul. Niantic veut que vous puissiez toujours jouer à Pokémon Go depuis votre salon ou votre jardin. Le développeur a modifié temporairement le jeu afin que vous puissiez rester reclus jusqu’à ce que le coronavirus ait suivi son cours.

Niantic a publié des mises à jour de Pokémon Go qui facilitent le jeu en intérieur. Polygon rapporte que le développeur a déclaré qu’il «hiérarchise» les fonctionnalités qui peuvent être appréciées dans un cadre individuel.

Habituellement, le jeu consiste à aller à l’extérieur et à se rassembler à des points d’intérêt spécifiques pour attraper les petits monstres en utilisant la réalité augmentée. Cependant, en raison de la peur du coronavirus, Niantic veut créer une expérience qui ne nécessite pas de se rapprocher des autres.



« Bien que nous ayons effectué ces mises à jour en fonction de la situation sanitaire mondiale actuelle, nous encourageons également les joueurs à prendre des décisions sur les endroits où aller et quoi faire qui sont dans le meilleur intérêt de leur santé et de la santé de leurs communautés », a déclaré le entreprise.

Niantic a modifié plusieurs mécanismes du jeu et a ajouté plus d’habitats pour permettre aux entraîneurs de chasser les créatures tout en restant plus près de chez eux.

Pour vous aider, les packs d’Encens sont désormais disponibles avec une remise de 99%. L’encens augmente le taux d’apparition des monstres pendant une courte période. L’efficacité de ces leurres durera également maintenant une heure. De plus, les incubateurs nécessitent désormais beaucoup moins d’étapes pour faire éclore un Pokémon.



« Les dresseurs peuvent faire éclore des œufs deux fois plus vite », a déclaré le développeur concernant les incubateurs.

Les mises à jour sont déjà entrées en vigueur, mais ne seront que temporaires. Niantic n’a pas mentionné la durée de mise en place de Pokémon Go comme ceci, disant seulement que ce serait «jusqu’à nouvel ordre». Cela signifie très certainement jusqu’à la fin des mesures prises par les différents pays contre le COVID-19.

En plus de tous ces changements, le développeur a reporté plusieurs rassemblements communautaires qu’il avait prévus. D’autres événements, tels que la Battle League du jeu, se dérouleront comme prévu mais ont été modifiés afin que les joueurs puissent s’affronter à distance au lieu d’être au même endroit.