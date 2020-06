Motorola accueille de nouveaux smartphones dans les familles Moto G et Moto E

Motorola lance deux nouveaux smartphones pour les utilisateurs aux budgets plus serrés, les Moto E et Moto G Fast.

Vendredi, Motorola a accueilli de nouveaux membres dans ses familles populaires Moto G et Moto E sous la forme des Moto G Fast et de Moto E. Si vous recherchez un terminal respectable sans avoir à dépenser trop d’argent, ceux deux appareils pourraient être ce qu’il vous faut.

Vous seriez pardonné de penser que le Moto G Fast est bien plus rapide que ses pairs. Le Moto G Power, par exemple, a une batterie massive et le Moto G Stylus comprend… vous l’aurez deviné, un stylet. Mais le Moto G Fast utilise le même processeur octocœur Qualcomm Snapdragon 665 que celui des modèles susmentionnés. En fait, il est probablement plus lent que ces téléphones, car il n’a que 3 Go de RAM par rapport aux 4 Go que vous obtenez dans le Moto G Power et le Moto G Stylus.

Mis à part l’appellation douteuse, le Moto G Fast dispose d’un écran IPS Max Vision de 6,4 pouces (résolution 1560 x 720, 268 PPP) et d’un ensemble de caméras orientées vers l’arrière composé d’une unité principale de 16 mégapixels avec ouverture f/1,7, d’un objectif macro 2 mégapixel avec ouverture f/2.2 et un shooter grand angle 8 mégapixels avec objectif ouverture f/2.2. À l’avant se trouve un seul appareil photo de 8 mégapixels avec un objectif à ouverture f/2.0.

Les autres commodités incluent une batterie respectable de 4000 mAh pouvant durer jusqu’à deux jours d’utilisation avec une seule charge, 32 Go de stockage intégré extensible jusqu’à 512 Go via un emplacement pour carte microSD, une prise casque 3,5 mm, une conception hydrofuge (non étanche) et un lecteur d’empreintes digitales orienté vers l’arrière. Il exécute Android 10.

Ceux qui cherchent à dépenser un peu moins de pièces voudront peut-être envisager le nouveau Moto E. Ce combattant économique dispose d’un écran LCD TFT Max Vision IPS de 6,2 pouces (résolution de 1 520 x 720, 271 PPI) alimenté par le SoC Snapdragon 632 de Qualcomm avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage intégré (extensible jusqu’à 512 Go via microSD).

Dans le département photographie, vous obtiendrez deux capteurs orientés vers l’arrière: un appareil photo principal de 13 mégapixels f/2.0 et un capteur de profondeur de 2 mégapixels tandis qu’à l’avant, un seul appareil photo de 5 mégapixels f/2.0 gère les tâches de selfie.

Comme le Moto G Fast, le Moto E est également résistant à l’eau contre les déversements et les éclaboussures (mais pas entièrement étanche). Il est livré avec une batterie de 3550 mAh, une prise casque 3,5 mm et exécute également Android 10.

Les deux nouveaux téléphones seront lancés aux États-Unis le 12 juin. Le prix est fixé à 199,99 $ pour le Moto G Fast et à 149,99 $ pour le Moto E.