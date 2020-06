EA apporte plus de 25 jeux à Steam, dont Dragon Age Inquisition, Need for Speed

EA lance une quinzaine de jeux issus de son catalogue sur la plateforme Steam. On y retrouve par exemple Dragon Age Inquisition et Need for Speed.

Dans ce que l’éditeur appelle la première vague de jeux à venir sur Steam, EA a apporté plus de 25 titres à la vitrine de Valve, où son service d’abonnement EA Access sera également mis à la disposition des joueurs plus tard cet été.

Nous savions que les jeux allaient arriver après qu’Electronic Arts ait ressuscité son partenariat avec Valve en octobre de l’année dernière. Star Wars Jedi: Fallen Order de Respawn a été le premier à arriver sur Steam, marquant la fin de l’absence de 8 ans d’EA sur la plateforme.

L’annonce était conforme à la décision de l’éditeur d’adopter une approche plus ouverte de la distribution de jeux sur PC et l’ajout récent de plus de 25 titres sur Steam, auparavant exclusifs à Origin, est une étape majeure vers cet objectif.

Le nouveau catalogue d’EA sur Steam comprend la série Dragon Age de Bioware, plusieurs jeux Need for Speed, Plants vs Zombies: Battle for Neighbourville, la trilogie Crysis et des indépendants comme le charmant jeu de plateforme Unravel 1 et 2. Il y a aussi le très attendu Command & Conquer Remastered Collection qui se lance aujourd’hui.

Les poids lourds comme FIFA, Apex Legends, Battlefield et Sims 4 sont toujours absents, mais cela pourrait bientôt changer étant donné que c’est la première vague de jeux d’EA à arriver sur la plateforme de Valve. L’éditeur prévoit de lancer simultanément les titres à venir sur Origin et Steam, ce qui signifie une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Steam attendant Crysis remasterisé, bien qu’ils ne seront probablement pas en mesure de le jouer sans le lanceur d’EA.

L’éditeur apporte également EA Access à Valve plus tard cet été. Le service d’abonnement, actuellement disponible sur les consoles, offrira aux joueurs PC un «traitement de tapis rouge» avec des réductions exclusives à l’échelle du catalogue, des essais préliminaires et des avantages dans le jeu. Il reste à voir comment EA le différencie d’Origin Access / Access Premier actuellement disponible sur PC.

La société héberge numériquement son événement Play Live le 11 juin, où elle présentera de nouveaux jeux et révélera plus d’informations sur les titres destinés à Steam.