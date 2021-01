Valve et cinq éditeurs de jeux condamnés à une amende pour le blocage géographique de jeux Steam dans l’UE

Valve et cinq éditeurs de jeux condamnés à une amende de plusieurs millions pour le blocage géographique de jeux Steam en Europe.

Valve et cinq éditeurs de jeux vidéo sur PC ont été condamnés à une amende totale de 7,8 millions d’euros par la Commission européenne pour avoir restreint les ventes de jeux transfrontaliers dans l’Espace économique européen. La Commission a déclaré que les entreprises avaient géo-bloqué environ 100 jeux vidéo sur PC, ce qui les empêchait d’être activés et joués en dehors de certains pays de l’UE. Cela a enfreint les règles du marché unique numérique de l’UE qui interdisent ce type d’obstacles.

La Commission européenne a déclaré que le blocage géographique visait à empêcher l’activation de jeux en dehors de la Tchéquie, de la Pologne, de la Hongrie, de la Roumanie, de la Slovaquie, de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie. Le blocage géographique empêche les joueurs vivant dans des pays de l’UE avec des revenus moyens plus élevés de pouvoir économiser de l’argent en les achetant dans les États de l’UE où ils sont moins chers, puis en les activant sur Steam. Les clés d’activation ont été géo-bloquées entre 2010 et 2015, a déclaré la Commission européenne.

«Les sanctions d’aujourd’hui contre les pratiques de« blocage géographique »de Valve et de cinq éditeurs de jeux vidéo sur PC nous rappellent qu’en vertu du droit de la concurrence de l’UE, il est interdit aux entreprises de restreindre contractuellement les ventes transfrontalières», a déclaré le responsable de la politique de concurrence de la Commission européenne. «De telles pratiques privent les consommateurs européens des avantages du marché unique numérique de l’UE et de la possibilité de magasiner pour trouver l’offre la plus appropriée dans l’UE.»

Cinq éditeurs ont été condamnés au total à une amende. Focus Home a été condamné à une amende de près de 2,9 millions d’euros, ZeniMax de plus de 1,6 million d’euros, Koch Media près de 1 million d’euros, Capcom 396000 € et Bandai Namco 340 000 €. Étant donné que chacune de ces sociétés a coopéré à l’enquête, leurs amendes ont été réduites de 10 à 15 pour cent. Valve, cependant, a choisi de ne pas coopérer et a été condamné à une amende de plus de 1,6 million d’euros (environ 1,9 million de dollars).

La Commission européenne a ouvert son enquête formelle sur la pratique du blocage géographique en 2017 et a officiellement demandé à Valve d’arrêter cette pratique en 2019. Valve a déjà fait valoir que seul un petit nombre de jeux utilisaient des clés d’activation verrouillées par région, et a soutenu il ne devrait pas être responsable des verrous régionaux demandés par les éditeurs. Il a déclaré avoir mis fin à la pratique en 2015, à quelques exceptions près.