Brizzly : un nouveau client Twitter pour éditer ses tweets

Le client Twitter Brizzly est de retour avec un nouvel objectif : permettre aux utilisateurs d’éditer leurs tweets.

Brizzly, un client Twitter qui a été lancé pour la première fois en 2009, est de retour avec un nouvel objectif de répondre aux besoins de tous les utilisateurs expérimentés de Twitter dans le monde. La société lance aujourd’hui son service Brizzly Plus, un abonnement qui coûte 6 $ par mois, ou 60 $ par an, et permet aux gens d’accéder à des fonctionnalités Twitter non natives comme un bouton d’annulation et la suppression automatique.

Le bouton Annuler permet aux abonnés de définir un délai entre le moment où ils tapent et envoient leur tweet et celui où il est publié. Ils peuvent choisir entre aucun délai, un délai de 10 secondes ou un délai de 10 minutes. Pendant ce temps, ils peuvent cliquer sur «annuler», ce qui annule le tweet et leur donne le temps de le modifier. Ils peuvent également refaire n’importe quel tweet, ce qui leur permet d’apporter des modifications, de tweeter à nouveau et Brizzly supprimera l’ancien tweet. Ce n’est pas techniquement une modification, mais cela rationalise le processus car Brizzly copie automatiquement le texte du tweet en question.

Pendant ce temps, la suppression automatique permet aux utilisateurs de choisir entre 24 heures, une semaine ou un mois pour que leurs tweets soient supprimés, qu’ils aient été envoyés via Brizzly ou non. Si les utilisateurs souhaitent enregistrer certains tweets, ils peuvent le faire avec une fonctionnalité appelée «Fave to Save», qui leur permet de définir un nombre de likes comme seuil, et les tweets qui le respectent seront mis dans une liste pour suppression.

La suppression automatique est une fonctionnalité que d’autres services tiers ont innové, et c’est une fonctionnalité que les gens ont apparemment apprécié. Pourtant, Twitter ne le permet pas nativement. Les gens ont également demandé à Twitter de créer un bouton d’édition, mais le PDG Jack Dorsey a dit que cela n’arriverait « probablement » jamais. Il a déclaré que cela allait à l’encontre de l’objectif initial de Twitter.

«Nous avons commencé comme un service de message texte, SMS. Et comme vous le savez tous, lorsque vous envoyez un SMS, vous ne pouvez pas vraiment le corriger », a-t-il déclaré en janvier. « Nous voulions préserver cette ambiance, ce sentiment, dans les premiers jours. »

Mais cela n’empêche pas Brizzly de contourner les souhaits de Dorsey. Un bouton d’édition vaut-il jusqu’à 70 $ par an, cependant? Je suppose que cela dépend du nombre de fautes de frappe que vous faites quotidiennement.