The Mandalorian Saison 2 streaming VF

Comment regarder en streaming la saison 2 de The Mandalorian en Français sur internet ? Voici la réponse.

Fin octobre, Disney a commencé la diffusion de la saison 2 de The Mandalorian, avec un nouvel épisode chaque semaine. Dans cette nouvelle saison, le Mandalorien poursuit sa quête à travers la galaxie pour trouver le peuple de l’Enfant dont le nom révélé par Ahsoka Tano dans le cinquième épisode est Grogu. Son peuple est décrit comme un ordre de sorciers appelés « Jedi », et le but de Din Djarin est de le leur remettre.

La deuxième saison de The Mandalorian est constituée au total de huit épisodes. Pour ceux qui ne connaissent pa la série, elle a été créée par Jon Favreau, la série se déroule après l’épisode VI, Le Retour du Jedi, et 25 ans avant Le Réveil de la Force, de la série de films Star Wars. L’histoire raconte les aventures d’un mercenaire mandalorien au-delà des territoires contrôlés par la Nouvelle République. Il protège et s’occupe d’un enfant sensible à la Force de l’espèce de Yoda et mène une quête à travers la galaxie pour le ramener à son peuple.

Regarder The Mandalorian Saison 2 en streaming

La série est disponible en exclusivité sur la plateforme Disney+. Il faut donc être abonné au service de vidéo créé par Disney pour pouvoir la regarder. L’autre possibilité pour voir The Mandalorian, gratuitement pour le coup, est de se tourner vers les sites illégaux, en faisant une recherche sur Google avec le nom de la série suivi des mots-clés « en streaming ».