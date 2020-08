Asus dévoile le Zenfone 7 Pro avec un triple capteur photo rotatif avec zoom optique ainsi qu’un écran de 90Hz.

Presque tous les fabricants de smartphones proposent aujourd’hui leur dernier flagship avec un écran à taux de rafraîchissement élevé, aux côtés d’une version Pro ou Ultra. Asus a également adopté cette stratégie de modèle avec les Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro. Cette fois-ci, les deux modèles ne diffèrent pas énormément en termes de spécifications, le chipset et les configurations de RAM/stockage étant les seuls facteurs notables contribuant à leur écart de prix d’environ 200 $.

Le nouveau Zenfone 7 Pro n’est pas aussi extrême que le ROG Phone 3 d’Asus, mais il demeure tout de même intéressant. En effet, il y a maintenant un troisième capteur sur le bloc photo basculant que nous avons vu sur son prédécesseur, et étant un flagship de 2020, il y a un Snapdragon 865 Plus à l’intérieur.

Il abandonne également l’écran LCD IPS de 6,4″ du modèle précédent au profit d’un AMOLED de 6,67″ légèrement plus grand qui se rafraîchit 90 fois par seconde. Malgré la résolution similaire à 2400 x 1080 pixels, la réduction mineure du PPI ne sera pas très perceptible, contrairement au nouveau taux de rafraîchissement de 90 Hz sur l’écran plus grand et ininterrompu.

Cependant, l’élément principal de ce téléphone est la configuration du triple capteur photo rotatif à l’arrière qui comprend désormais un objectif large de 64MP, un téléobjectif 8MP avec stabilisation optique de l’image (OIS) et un zoom optique 3x, et un ultra-large 12MP. Il peut également enregistrer en 8K à 30fps, tandis que le design d lae charnière motorisée unique d’Asus permet une qualité d’image et vidéo constante lors de son utilisation en tant que capteur avant.

Le Zenfone 7 standard affiche également toutes ces astuces, sauf que son système de caméra n’a pas d’OIS et qu’il utilise la puce Snapdragon 865 standard, ainsi que moins de RAM et de stockage dans la variante de base. Toutefois, les deux modèles offrent une connectivité 5G et disposent du même écran 90 Hz, de trois caméras, d’un stockage UFS 3.1 avec extension de carte microSD, de batteries de 5000 mAh et exécutent Android 10 avec ZenUI 7.

Le Zenfone 7 Pro n’est disponible que dans une configuration de 8 Go/256 Go, tandis que la version standard contient 128 Go de stockage avec 6 ou 8 Go de RAM. Les deux modèles peuvent être affichés en noir ou en blanc et se vendent actuellement à Taïwan au prix de 27990 TWD (953 $) pour le Zenfone 7 Pro et 21999 TWD (749 $) pour la version standard. Ils devraient sortir en Europe le 1er septembre, mais leurs prix pour la France n’ont pas été communiqués.