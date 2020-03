YouTube abandonne son onglet Tendances pour l’option Explore sur mobile

Après près de deux ans de tests, YouTube supprime enfin de l’ancien ennuyeux onglet Tendances avec l’introduction du nouvel onglet Explore.

YouTube a officiellement supprimé son onglet Tendances pour une nouvelle section intitulée Explorer sur ses applications iOS et Android. Semblable aux Tendances, la page Explorer comprend des vidéos qui sont populaires sur le moment, mais elle intègre également des catégories plus larges, comme les jeux, la musique, la beauté et l’apprentissage. Tendance conservera son propre bouton dans la page Explorer, de sorte qu’il ne disparaîtra pas complètement.

La décision, qui se prépare depuis plus d’un an, pourrait également aider YouTube à pousser des «hubs» ou des vidéos classées sous des sujets spécifiques tels que la musique. YouTube indique qu’il prévoit d’ajouter plus de ces pages de destination au fil du temps. Le changement de nom signifie également que YouTube mettra en évidence ses vidéos Creator on the Rise et Artist on the Rise. Il indique que ceux-ci apparaîtront avant les autres vidéos tendances.

