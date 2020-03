Le streaming musical chute à cause du confinement

Avec la période de confinement, l’écoute de musique en streaming est en baisse dans les pays concernés par les mesures.

Avec autant de pays et d’emplacements bloqués en raison du coronavirus, on s’attendrait à une augmentation de l’écoute de musique en streaming, mais il semble que ce soit le contraire qui se produit. Les données montrent que les pays les plus touchés par le virus diffusent moins de chansons les plus populaires de Spotify que d’habitude.

Quartz rapporte que l’Italie, qui a le deuxième plus grand nombre d’infections (41000+) derrière la Chine, a vu ses 200 chansons Spotify les plus diffusées passer de 18,3 millions d’écoutes par jour en février 2019 à 14,4 millions depuis le début de la quarantaine, soit une baisse de 23% dans les 200 principals titres écoutés le mardi 17 mars, par rapport au mardi 3 mars.

Quartz note que même si les 200 principaux morceaux sont de moins en moins populaires, il est possible que leur écoute globale soit stable, mais la tendance est présente dans d’autres pays, notamment au Royaume-Uni, en France et en Espagne, qui ont tous vu leurs chiffres pour le top 200 chansons chuter.

Même scénario aux États-Unis, où le total d’écoutes Spotify pour les 200 meilleures chansons est tombé à 77 millions le 17 mars, le score le plus bas de tous les mardis à ce jour en 2020, et près de 14 millions de moins que la semaine précédente.

Alors, pourquoi les 200 titres les plus écoutés deviennent-ils moins populaires? Quartz écrit que les jours les plus populaires pour le streaming sont le vendredi et le samedi, lorsque les gens sont susceptibles de sortir, ce qui est devenu compliqué pour la plupart en ce moment. La chute des déplacements domicile-travail et des cours de sport ont contribué à cette baisse.

Music Business Worldwide note que des facteurs autres que la quarantaine liée au coronavirus pourraient être responsables des baisses, y compris le ralentissement des nouvelles chansons à succès qui sortent. Il réitère que même si moins de personnes écoutent le top 200 de Spotify, cela ne signifie pas les 50 autres millions de chansons ne fonctionnent pas bien.

Ceux qui sont en confinement écoutent peut-être moins de musique populaire en streaming, mais plus de gens se tournent vers Steam, qui a battu son record d’utilisateurs simultanés le week-end dernier.