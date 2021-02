The Falcon and the Winter Soldier : une bande-annonce présentée lors du Super Bowl

Un trailer pour la nouvelle série Marvel « The Falcon and The Winter Soldier » a été présenté à l’occasion du super Bowl 2021.

Nous avions une idée qu’il pourrait y avoir des indices sur l’univers Marvel pendant le Super Bowl et ce fût le cas : Marvel et Disney ont publié une nouvelle bande-annonce pour The Falcon and the Winter Soldier, une série de six épisodes qui fera ses débuts sur Disney Plus le 19 mars.

La série se déroule après les événements de Avengers: Endgame. Steve Rogers a pris sa retraite en tant que Captain America. Désormais, c’est à ses deux amis Bucky et Sam de prendre le relai. Le premier avec son bras de métal joué par Sebastian Stan et le second avec son armure ailée (Anthony Mackie) semblent devoir travailler ensemble. Mais ces deux habitués des missions en solo semblent avoir quelques difficultés à collaborer.

Précisons que si la bande-annonce a été mise directement en ligne, un tv spot a bien été diffusé pour le Superbowl. Ce dernier, disponible en basse qualité, montre notamment au tout début une scène supplémentaire qui se déroule dans un musée, dans lequel sont exposés le costume et le bouclier de Captain America.

Spot exibido no #SuperBowl de Falcão e o Soldado Invernal. pic.twitter.com/EkCq1MwMC0 — Hospício Nerd (@hospicionerd) February 8, 2021

La série avait été retardée à quelques reprises et les fans n’avaient pu voir qu’un bref teaser de 30 secondes auparavant. Le tournage a été arrêté en mars en raison de la pandémie liée au Covid-19, et Disney avait été contraint de tout stopper jusqu’à il y a quelques mois.