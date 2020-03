Babbel : apprendre l’anglais et d’autres langues avec une application mobile

Babbel est un site web ainsi qu’une application qui permet d’apprendre l’anglais et d’autres langues facilement.

Avec un prix d’adhésion attractif et un contenu vraiment utile, Babbel est l’un des meilleurs programmes d’apprentissage des langues que vous pouvez utiliser dans le confort de votre foyer et faire en pyjama. Babbel a un site web et des applications mobiles où vous pouvez vous connecter pour apprendre et pratiquer une nouvelle langue à votre rythme. Les exercices peuvent parfois être fastidieux, car ils n’offrent pas la plus grande variété, mais au moins vous apprenez des concepts, des mots et des phrases qui sont uniques à la langue en question.

Babbel : Les langues (anglais, allemand …)

Babbel a des leçons pour apprendre 13 langues (en comptant les programmes où la langue d’enseignement est l’anglais). Vous pouvez apprendre le danois, le néerlandais, le français, l’allemand, l’indonésien, l’italien, le norvégien, le polonais, le portugais, le russe, l’espagnol, le suédois et le turc.

Il y a aussi un cours pour apprendre l’anglais, avec un enseignement disponible en sept langues: français, allemand, italien, polonais, portugais, espagnol et suédois.

Le prix d’un abonnement

Babbel vend différents abonnements, pour tous les budgets. Un abonnement payant vous donne un accès illimité au programme linguistique que vous choisissez sur le site Web et les applications mobiles.

Les prix sont compétitifs, en particulier les forfaits de six mois et d’un an. Avec la plupart des applications d’apprentissage des langues, vous pouvez vous attendre à payer plusieurs centaines d’euros par an. Pour les programmes d’apprentissage des langues traditionnels que vous achetez une fois et que vous possédez pour toujours, le coût peut aussi être plus élevé, selon le programme et le nombre de leçons qui l’accompagnent.

Avant d’acheter un abonnement Babbel, vous pouvez essayer une petite partie du programme gratuitement, mais vous n’aurez pas accès à suffisamment de leçons pour continuer à apprendre longtemps.

Structure

Le matériel proposé est unique pour chaque langue. Par exemple, dans le programme russe, les premières leçons se concentrent beaucoup sur vous aider à apprendre le cyrillique. Les leçons ne sont donc pas de simples traductions pour chaque langue contrairement à d’autres programmes que l’on peut trouver sur le net comme Rosetta Stone.

Pour la structure des programmes, il y a des cours qui contiennent des leçons, et à moins que vous n’ayez une expérience préalable avec la langue et que vous vouliez aller de l’avant, vous êtes censé les faire dans l’ordre.

Par exemple, le programme néerlandais comprend cinq cours, tous étiquetés débutant. Chaque cours comprend environ 20 leçons, bien que le dernier ne comporte que neuf leçons.

Vous pouvez sauter à tout moment ou répéter les leçons à tout moment. Si vous travaillez consécutivement, l’application vous montre toujours le cours suivant de votre programme lorsque vous vous connectez.

Interface et variété

Le contenu de Babbel est excellent, mais son interface n’est pas très à la pointe et la variété des exercices est minimale. Préparez-vous à passer beaucoup de temps à épeler des mots simples et des phrases courtes, soit de mémoire, soit en choisissant des lettres dans le bon ordre dans une banque.

Si vous n’êtes pas accroché à l’apparence d’une application, vous n’aurez aucun problème avec Babbel. C’est clair et simple, mais pas spécialement joli.

Apprendre avec Babbel

Babbel enseigne la lecture, l’écriture, l’écoute et la parole. La plupart des exercices vous permettent de pratiquer en remplissant les mots manquants des phrases, en traduisant, en triant les mots en groupes et en répétant les mots et les phrases à haute voix.

Bien que les exercices puissent s’émousser rapidement, les premières étapes du programme sont difficiles. Vous serez exposés à de nouveaux mots néerlandais et vous devrez ensuite les épeler quelques instants plus tard.

Toutefois, au quatrième ou cinquième jour, le programme peut encore vous faire pratiquer le même vocabulaire du premier jour, ce qui peut rendre la langue à nouveau à portée de main. En fait, cela vous permet de revoir régulièrement le vocabulaire ancien afin de ne pas l’oublier (comme les flashcards).

Enfin, lorsque vous terminez une leçon, Babbel vous donne la possibilité de revenir en arrière et de refaire tous les exercices que vous avez mal faits la première fois.

Les créateurs de Babbel ont clairement passé du temps à concevoir un programme d’apprentissage des langues unique à chaque langue. Lorsque vous apprenez avec Babbel, vous apprenez des mots et des phrases que vous utiliserez réellement comme débutant dans votre nouvelle langue. Certains exercices peuvent parfois devenir ennuyeux ou répétitifs, mais le contenu est solide et le bas prix le compense.

Si vous rêviez d’apprendre une nouvelle langue sans pression et simplement, vous pouvez découvrir Babbel dans sa globalité via le lien « Je me lance » ci-dessous (ou en cliquant ici):