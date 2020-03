iPhone ralentis : Apple accepte de payer 500 millions de dollars de dédommagement

Apple a accepté de payer 500 millions de dollars pour régler l’affaire des iPhone ralentis pour préserver leurs batteries.

Apple a accepté de régler un recours collectif pouvant aller jusqu’à 500 millions de dollars. La plainte a été déposée en 2017 après que la société a admis ralentir les iPhone plus anciens. Les modèles couverts par la réclamation incluent l’iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus et SE sous iOS 10.2.1 ou version ultérieure. Il couvre également les iPhone 7 et 7 Plus exécutant iOS 11.2 ou une version ultérieure publiée avant le 21 décembre 2017.

Reuters rapporte que le règlement, convenu vendredi dernier, propose 25 dollars par téléphone avec un paiement total minimum de 310 millions de dollars, qui peut être ajusté à la hausse ou à la baisse en fonction du nombre de demandeurs. Les avocats recherchent des honoraires allant jusqu’à 93 millions de dollars, plus 1,5 million de dollars pour récupérer les dépenses.

Apple a accepté de régler le litige pour réduire ses pertes, mais tout au long de l’affaire, la firme de Cupertino a soutenu n’avoir rien fait de mal. Même encore, après que le scandale soit devenu public, la marque à la pomme a proposé de remplacer les batteries des téléphones concernés pour 29 $ pendant un certain temps. Elle les avait déjà remplacés gratuitement sur les modèles d’iPhone 6s, un service qui coûte généralement 79 $.

Le géant de la technologie n’a pas commenté le règlement américain, mais il y a quelques jours, Apple a été condamné à une amende de 27 millions de dollars par les régulateurs en France pour le fiasco. L’autorité française a qualifié la limitation de «pratique commerciale trompeuse par omission».

Apple a répondu à la pénalité en disant: «Notre objectif a toujours été de créer des produits sécurisés appréciés par nos clients, et de faire des iPhone qui durent le plus longtemps possible est une partie importante de cela.» L’entreprise n’a pas indiqué si elle allait contester la mesure de réglementation.