TCL ne fabriquera plus de terminaux BlackBerry

Via un communiqué, TCL a annoncé la fin de la commercialisation des smartphones sous licence BlackBerry.

Il semble que ce soit la fin pour les téléphones BlackBerry. TCL Communication, le fabricant actuel des appareils, a confirmé qu’il ne vendra plus de matériel de marque BlackBerry à partir du 31 août de cette année.

En 2016, BlackBerry a annoncé qu’il arrêterait de fabriquer ses propres téléphones et se concentrerait plutôt sur les logiciels et les services tout en s’appuyant sur des partenaires pour concevoir et construire les futurs terminaux. Quelques mois plus tard, la marque a conclu un accord «à long terme» avec TCL qui verrait la société chinoise concevoir, construire, vendre et prendre en charge tous les futurs combinés BlackBerry.

Dans une annonce publiée par BlackBerry Mobile sur Twitter, la société a écrit: « TCL Communication n’a plus de droits pour concevoir, fabriquer ou vendre de nouveaux appareils mobiles BlackBerry. » Le fabricant continuera à prendre en charge les appareils existants avec des services client et de garantie jusqu’en 2022, mais aucun mot sur les mises à jour logicielles.

Nous avons vu une poignée de téléphones BlackBerry signés TCL au cours des trois dernières années, y compris les KeyOne, Key 2 et Key 2 LE équipés d’un clavier, qui ont tous eu des critiques assez mitigées, et nous n’avons pas vu de nouvel appareil depuis le lancement du Key 2 LE en octobre 2018.

Il n’est pas précisé pourquoi l’accord de licence a pris fin, mais il se peut que TCL ait décidé de ne pas le renouveler du fait que ses appareils de marque BlackBerry n’ont pas retrouvé la popularité dont ils jouissaient il y a dix ans lorsque BlackBerry et Nokia étaient responsables de 70% des systèmes d’exploitation des smartphones.

Nous devrons attendre et voir si une nouvelle entreprise va reprendre la licence pour les produits mobiles BlackBerry. Une chose est sûre, il est peu probable que BlackBerry lui-même recommence à les fabriquer, donc cela pourrait être un dernier adieu pour les combinés.