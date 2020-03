Mario Kart Tour va avoir son mode multijoueur le 8 mars

Six moins après son lancement, Mario Kart Tour va enfin avoir droit à son mode multijoueur dès le 8 mars prochain.

Nintendo a annoncé lundi que Mario Kart Tour, l’itération mobile de la série Mario Kart, deviendrait enfin multijoueur ce week-end, près de six mois après son lancement fin septembre.

Vous pourrez jouer avec jusqu’à sept joueurs localement ou en ligne à partir du dimanche 8 mars à 4h du matin (heure française).

Race against players worldwide to raise your grade under rules that change daily in Standard Races and Gold Races. When racing friends or others nearby, Rooms let you pick speed, item slot number, and more. Play your way when #MarioKartTour multiplayer launches Mar. 8, 8 PM PT! pic.twitter.com/ckkekAsbHS

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) March 3, 2020