Byte, le successeur de Vine, s’apprête à rémunérer les créateurs de vidéos

Byte prépare un programme partenaire dans le but de rémunérer les créateurs de vidéos de sa plateforme.

Byte prévoit de commencer à payer les créateurs de vidéos en avril, offrant un total de 250 000 $ au premier groupe de créateurs de son programme de partenaires.

Au début, le programme sera assez limité. Un maximum de 100 créateurs seront inclus, et ils doivent postuler et être choisis par Byte. La société dit rechercher des personnes qui publient régulièrement, font des vidéos en portrait plein écran et sont des membres positifs de la communauté.

Byte paiera les partenaires tous les 30 jours en fonction de leur audience. Les créateurs seront placés dans des « tranches de vues » et toutes les personnes appartenant à la même tranche recevront le même montant. La société ne donne pas de détails sur le montant que les créateurs peuvent espérer gagner.

C’est un petit début, mais c’est néanmoins un pas important par rapport à l’application de vidéo sociale par excellence. Byte, qui vient du co-fondateur de Vine, fait face à une forte concurrence de TikTok, qui a explosé au cours de la dernière année et permet aux gens de créer des vidéos dans un format très similaire, avec la fonctionnalité supplémentaire de musique sous licence. Mais TikTok, de manière critique, offre très peu d’opportunités aux créateurs d’être payés via la plateforme elle-même. Cela pourrait encourager les créateurs à succès à chercher ailleurs alors qu’ils tentent de transformer leur renommée virale en profits.

Le pool de paiement initial de 250 000 $ sera réparti sur quatre paiements. Après ces quatre paiements, Byte a l’intention de créer un nouveau pool de paiements, théoriquement avec plus de créateurs, et de recommencer. Elle prévoit de lancer un nouveau pool de paiement tous les 120 jours.

Byte dit que, pour l’instant, il réinjecte «100% des revenus publicitaires» dans son programme de partenariat pour rémunérer les créateurs. Les annonces ne seront pas diffusées devant des bytes ou dans votre fil d’actu. Une première annonce pour Nike, par exemple, est apparue comme une section sponsorisée dans l’application.

«Notre plan à long terme est de consacrer la majorité des revenus aux créateurs, et une minorité à nous pour aider à nos opérations et à nos activités», a écrit Byte le mois dernier.