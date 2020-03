Que faire pendant le Confinement : Découvrez les manèges virtuels de Disney !

Vous cherchez quelque chose à faire pendant le confinement ? Découvrez ces manèges virtuels proposés par Disney.

Si vous êtes bloqué chez vous à cause du confinement et que vous voulez faire une pause dans le streaming de films ou votre partie de jeux vidéo, vous pouvez toujours faire un tour dans un parc à thème. Malheureusement, Disneyland, Walt Disney World et tous les autres parcs et centres de villégiature Disney dans le monde sont actuellement fermés en raison du coronavirus, mais il y a toujours l’option virtuelle.

Bien que les vidéos à 360 degrés sur YouTube ne puissent pas correspondre à la réalité, elles offrent des avantages: pas de foule, pas de files d’attente, pas de prix exorbitants et pas de chaleur étouffante. Ces chaines non officielles ont de nombreuses manèges, tous à 360 degrés et beaucoup en 4K, et vous pouvez ajouter un niveau d’immersion supplémentaire en utilisant un casque de réalité virtuelle.

Splash Mountain, l’une des attractions les plus célèbres du Magic Kingdom, peut être testée sans se mouiller.

Vous voulez embarquer sur Big Thunder Mountain sans attendre des heures dans la file d’attente ? Et voilà.

L’attraction suivante est l’Expedition Everest.

Pour une expérience complète, y compris une brève file d’attente, voici la Twilight Zone Tower of Terror.

Trop peur de monter sur l’Incredicoaster? Voici une version virtuelle.

Universal Studios Hollywood est un autre parc fermé en raison du coronavirus. Si vous aimez Harry Potter, découvrez l’expérience Harry Potter and the Forbidden Journey ci-dessous. Ce n’est pas à 360 degrés, mais montre toujours ce que vous pouvez vous attendre à trouver une fois le parc rouvert.

Quant à savoir quand il sera possible de visiter à nouveau ces parcs, les complexes Disneyland et Walt Disney World sont fermés jusqu’à la fin mars, mais il semble très probable que la date de réouverture du 1er avril sera repoussée. Universal Studios, quant à lui, a reporté sa réouverture le 1er avril au 19 avril.