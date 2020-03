Amazon débute la commercialisation de sa technologie de magasins sans caisses

Amazon lance la commercialisation d’une technologie Just Walk Out, pour des magasins sans caisses, auprès de distributeurs.

Amazon cherche à monétiser son expérience de magasins sans caisses, qu’il appelle désormais la technologie Just Walk Out, en la commercialisant à d’autres détaillants. Son succès dépendra en fin de compte de la façon dont les consommateurs réagiront à la nouvelle technologie, mais si elle est un succès, Amazon pourrait avoir une nouvelle source de revenus lucrative entre ses mains.

Comme expliqué sur la nouvelle page de destination d’Amazon, la technologie révisée permettra aux acheteurs d’entrer dans un magasin à l’aide d’une carte de crédit, aucune application ou compte Amazon n’est nécessaire. Just Walk Out détectera les articles que les acheteurs emportent ou retournent dans les étagères, en gardant une trace de tout dans un panier virtuel. Une fois qu’ils seront partis, leur carte sera débitée pour les articles achetés.

Ceux qui ont besoin d’un reçu physique peuvent en retirer un dans un kiosque en magasin. En option, vous pouvez choisir de recevoir un reçu numérique par e-mail. Les retours sont traités par le commerçant sur une base individuelle, comme d’habitude, note la société.

Amazon a déclaré que la technologie peut être installée dans un magasin en quelques semaines. Ils fournissent tout le matériel et les logiciels nécessaires pour permettre une expérience sans paiement et fournir au magasin une assistance téléphonique et par e-mail 24h/24 et 7j/7. Il appartient au commerçant d’exploiter le magasin avec sa propre sélection de produits et de le doter en conséquence, ce qui signifie que les détaillants ne peuvent pas simplement ouvrir et gérer leur propre magasin Amazon Go.

Le géant du e-commerce ne parle pas de prix, car la plupart des premiers accords déjà en place sont sur mesure, a déclaré Dilip Kumar, vice-président d’Amazon pour la vente au détail physique et la technologie. Les propriétaires d’entreprises intéressés sont encouragés à envoyer un e-mail pour plus d’informations.