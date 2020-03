Les propriétaires de Chromecast peuvent obtenir gratuitement trois mois de Stadia Pro

Google va offrir trois mois d’abonnement gratuit à son service Stadia Pro aux possesseurs de Chromecast Ultra.

Les entreprises distribuent des essais gratuits tout le temps. Qu’il s’agisse d’un produit ou d’un abonnement, elles savent que si elles en donnent assez, un certain pourcentage d’utilisateurs continuera de l’utiliser. Cela est particulièrement vrai avec les abonnements, car certaines personnes continueront de payer malgré leur faible utilisation du service.

Alors que les développeurs continuent de se retirer du service de jeu en cloud GeForce Now de Nvidia, Google se propose d’étendre encore plus sa base de joueurs Stadia. Le géant de la recherche a envoyé par e-mail des codes d’essai de trois mois aux utilisateurs de Chromecast Ultra désireux de s’inscrire pour recevoir des promotions par e-mail.

Pour être clair, l’offre n’est pas réservée aux nouveaux acheteurs. Il est également ouvert aux propriétaires actuels de Chromecast Ultra. Google envoie les invitations par e-mail aux utilisateurs Ultra connus. Aucune action n’est donc nécessaire pour recevoir la promotion.

@Wario64 Google is sending out 3 month passes for Stadia Pro in their latest Chromecast marketing emails. pic.twitter.com/x06tNcdCfz — Dustin (@LocarionStorm) March 5, 2020

Stadia est sorti en novembre dernier avec uniquement son abonnement Pro. Les premiers utilisateurs qui ont acheté la Founder Edition et ceux qui ont reçu un «Buddy Pass» d’un abonné y ont accès. À l’exception de ces deux méthodes d’entrée, vous devez acheter le pack Stadia Premiere Edition à 130 €, qui comprend trois mois de Stadia Pro, le contrôleur Stadia et un Chromecast Ultra.

Comme l’entreprise n’a pas encore lancé son offre gratuite, une fois la période d’essai de trois mois terminée, les utilisateurs devront payer 10 € par mois pour continuer à utiliser le service. Au fur et à mesure des essais gratuits, Google peut s’attendre à convertir un certain pourcentage de testeurs en acheteurs, ce qui devrait augmenter le nombre d’abonnés à Stadia avant de lancer l’offre gratuite Standard plus tard dans le courant de l’année.